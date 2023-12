Discurs carecterizat ca `excepțional` despre noii comisari sovietici susținut de George Simion în Italia

Într-un discurs fulminant susținut la un eveniment organizat de Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) la Pistoia, în Italia, George Simion a făcut o analiză la sânge a modului de funcționare al Comisiei Europene. Liderul AUR a făcut apel la memoria poporului român, cel care a experimentat ocupația sovietică.

„Țara mea, ca și alte țări din Europa de Est, a fost ocupată de Uniunea Sovietică după cel de-al Doilea Război Mondial. Am experimentat „raiul” sovietic, am experimentat procesul de colectivizare al pământului nostru. A existat un fenomen în țările est-europene de colhoz. Au venit sovieticii, ne-au luat pământul și au spus: este raiul sovietic, este raiul comunist și am pus totul în comun.

Noi, românii, suntem oameni liberi și ne place să luptăm pentru libertatea noastră. Iar acum, în 2023, din păcate, nu ne place că unii dintre comisarii Uniunii Europene seamănă cu comisarii sovietici. Și nu numai asta, ci, ca în vremea comuniștilor, în vremea sovietică, se încearcă să introducă acum tratate punitive pe care nimeni nu și le dorește, impuse de birocrați nealeși care gândesc ca un prim-secretar”, a spus George Simion.

Liderul AUR le-a spus reprezentanților grupului ECR din Parlamentul European că în România am fost conduși în România de prim-secretar și am respins teoriile marxiste. „Și respingem teoriile neomarxiste actuale”, a punctat președintele AUR.

În prezența copreședintelui Grupului ECR, Nicola Procaccini, și a ministrului agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida, George Simion a spus că speră ca „anul viitor, când avem toate tururile de alegeri în România, să oprim această țintă de neutralitate climatică 2050, să renegociem Politica Agricolă Comună și să luptăm împreună pentru o Europă a națiunilor, unită, și o piață economică comună liberă, nu pentru o Europă a comisarilor si a statului suprafederal”.