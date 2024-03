Dmitri Medvedev amenință cu moartea conducerea Ucrainei, în timpul atentatului de la Moscova

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul preşedinte Dmitri Medvedev, a publicat vineri seară, pe canalul său de Telegram, în timpul atentatului de la periferia Moscovei, un mesaj în care afirmă că dacă se va descoperi că teroriștii sunt trimiși de administrația ucraineană, atunci trebuie „găsiți și distruși” inclusiv oficialii de la Kiev.

Mesajul postat de Medvedev:

„Familiilor celor uciși în atacul terorist - sincere condoleanțe și putere tuturor.

Teroriştii înţeleg doar teroarea. Nici un proces sau investigație nu va ajuta dacă forța nu este contracarată prin forță, iar decesele prin execuțiile totale ale terorismului și represiunile împotriva familiilor acestora.

Dacă se stabilește că aceștia sunt teroriști ai regimului de la Kiev, este imposibil să tratăm diferit cu ei și cu părinții lor ideologici. Toți trebuie găsiți și distruși fără milă ca teroriști. Inclusiv oficialii statului care au comis o asemenea atrocitate.

Moarte pentru moarte”.

Carnaj la concert

Cel puțin 40 de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi vineri într-un atac armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, care au deschis focul la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, a relatat TASS, care a citat informaţii de la Serviciul federal de securitate, FSB, transmite Reuters.

La ora transmiterii acestei știri, mall-ul este în flăcări, iar trupele speciale ruse au intrat în clădire să elimine atacatorii.

