DOCUMENT Denunțul depus de Ludovic Orban împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea

Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, la Parchet, o sesizare împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camarei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pe care îi acuză, printre altele, de înaltă trădare și de uzurpare de calități oficiale.

Antena 3 a difuzat, duminică seara, la emisiunea lui Mihai Gâdea, ”Sinteza zilei”, sesizarea depusă de Orban, despre care liderul PNL a declarat că nu vrea să o facă publică pentru a nu pune presiune pe procurori.

De altfel, Orban a spus că s-a consultat cu "câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de Drept" şi că şeful statului nu are nicio legătură cu acest demers, PSD încercând să-l responsabilizeze în mod fals. "Întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi şi care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au făcut şi m-au încurajat să întreprind acest demers”, a declarat Orban, vineri.

Orban a explicat, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că sesizarea se referă la circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea şi transmiterea către opinia publică a Memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ci nu la problema de fond.

“Sesizarea se referă la toate circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea, transmiterea către opinia publică a memorandumului privitor la mutarea ambasadei. Am fost, sunt şi voi fi un susţinător al Parteneriatului Strategic cu SUA, întotdeauna am acţionat şi am pledat pentru relaţii de prietenie cu statul Israel, am fost, sunt şi voi fi un susţinător al statutului României de membru al Uniunii Europene, dar al unui statut de partener loial, responsabil, partener de încredere la nivelul Uniunii Europene care acţionează în conformitate cu tratatele şi în conformitate cu deciziile organismelor Uniunii Europene”, a menţionat liderul PNL.

