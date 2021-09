DOCUMENT | OUG privind rectificarea bugetară a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență privind rectificarea bugetară și cea privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat au fost publicate miercuri seara în Monitorul Oficial.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei, faţă de la 1,11 miliarde de lei la începutul anului.

Ordonanța privind rectificarea poate fi citită AICI! (.pdf)

Ordonanța privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat, AICI! (.pdf)



"Am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an. Câteva elemente importante, la baza rectificării stă o reevaluare a PIB, în lumina şi chiar şi a informaţiilor pe care le-am avut astăzi referitoare la creşterea economică, PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde, faţă de 1,11 miliarde la începutul anului. (...) În prima parte a anului investiţiile au avut o contribuţie majoră la creşterea PIB. Nu cred că a mai fost un an în care să vedem o astfel de contribuţie, cred că în trimestrul II au avut o contribuţie de peste 5 puncte procentuale, ceea ce arată că investiţiile sunt motorul creşterii economice. Se schimbă estimarea de creştere reală pe care am avut-o la începutul anului, acum mergem pe o estimare de 7% faţă de o estimare iniţială de 4,3% ", a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.



Şeful Executivului a precizat că deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, creşte de la "80 de miliarde la 83,8 miliarde" şi acesta, a adăugat el, reprezintă "un deficit bugetar de 7,13 % din PIB, ca procent".



"Ne permitem o scădere, micuţă, faţă de deficitul bugetar iniţial, pentru că avem un PIB nominal mai mare", a spus Cîţu.



Premierul a menţionat că veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de "15,5 miliarde de lei, din care 13,4 miliarde de lei sunt venituri din economia internă şi 2,2 miliarde de lei venituri din fonduri europene".



El a arătat că prin rectificarea bugetară s-au făcut alocări pentru sectorul de Sănătate de 4,5 miliarde de lei.



"Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de 18,77 miliarde de lei, şi aici să ne uităm puţin de unde vin aceste cheltuieli. În această rectificare bugetară avem alocări pentru susţine sectorul de Sănătate de 4,5 miliarde de lei, ţinând cont de cheltuielile suplimentare create de pandemia COVID, precum şi continuarea proiectelor de investiţii la nivel central şi local, un plus de 6,6 miliarde de lei, dar şi asigurarea sumelor necesare pentru măsurile active luate de guvern în perioada stării de alertă, şomaj tehnic, etc.", a declarat Cîţu.



El a subliniat că prin suplimentarea cu 6,6 miliarde de lei cheltuielile pentru investiţii ajung la "o sumă record în ultimii 30 de ani de zile, de 69,7 miliarde de lei, 5,9% din PIB, şi cu 14,7 miliarde de lei faţă de 2020".



"De asemenea, impactul măsurilor temporare cuprinse în bugetul pentru anul 2021, prin această rectificare determinată de efectele pandemiei de COVID-19, sunt în sumă de 7,4 miliarde de lei sau 0,63% din PIB. Să vorbesc despre acest impact al măsurilor one-off, cum le spunem noi, care sunt 0,63% din PIB şi aici: sume necesare achiziţiei de vaccinuri împotriva COVID-19 şi de materiale necesare vaccinării, precum şi măsuri de stimulare a vaccinării sunt de 2,1 miliarde de lei. Deci aceste sume se regăsesc în acest buget; nu estimăm că vor fi în bugetele viitoare, de aceea spunem că sunt măsuri one-off. Măsuri active pentru combaterea efectelor create de pandemia de COVID-19, 2,2 miliarde de lei, grantul pe care îl dăm Societăţii Complex Energetic Oltenia SA pentru cumpărare de certificate verzi, deci produce energie, dar are nevoie certificate verzi, 1,1 miliarde de lei. Schema de ajutor de stat pentru HoReCa - 1 miliard de lei. Şi mai sunt sume mai mici: măsuri temporare pentru campanii de informare publică, plăţi restante, 95 milioane de de lei, sumă care reprezintă cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol şi al populaţiei şi locuinţelor, 323 de milioane, rambursarea cheltuielilor pentru campanii electorale, 178 de milioane, cred că este toată suma", a arătat Cîţu.