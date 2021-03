Dominic Fritz ÎI CONTRAZICE pe Vlad Voiculescu și Florin Cîțu: În Timișoara NU se pot vaccina oamenii sub 55 de ani

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, îi contrazice pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și premierul Florin Cîțu, care spun că în Timișoara există doze suficiente pentru vaccinare. Concret, Timișoara dispune de peste 20.000 de doze, care se împart între localitățile din județ. Fiind însă vorba de vaccin AstraZeneca, doar cei cu vâsta sub 55 de ani se pot vaccina, iar înscrierea e condiționată de bolile cronice. În mare parte oamenii care ajung la ATI au peste 55 de ani.

"Dl. primar Dominic Fritz a solicitat oficial, în repetate rânduri, încă din februarie suplimentarea dozelor de vaccin pentru Timișoara. În ceea ce privește numărul de locuri libere, din informațiile pe care dl. primar le are, acestea sunt pentru vaccinurile cu AstraZeneca. Aceste vaccinuri sunt destinate inoculării celor sub 55 de ani cu vaccinul AstraZeneca, iar în acest moment persoanele sub această vârstă au voie să se programeze doar dacă suferă de boli cronice", transmite Bogdan Marta, consilierul primarului Dominic Fritz.