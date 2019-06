Dominic Thiem o taxează pe Serena Williams - Federer sau Nadal nu ar fi făcut niciodată ceva asemănător

Dominic Thiem (25 de ani, locul 4 ATP) a reacționat la o zi după ce a fost dat afară din sala de conferințe de către Serena Williams, ptrivit gsp.ro

Thiem a recunoscut că a greșit când a declarat că nu este un junior ca să poată fi dat afară. Acesta crede că organizatorii și Serena Williams nu ar fi trebuit să se comporte așa nici măcar cu un junior.

„Nu am fost nervos sau frustrat, poate doar pentru câteva minute. A fost vorba de principiu. Nu contează dacă sunt eu cel care stă acolo. Am făcut o greșeală. Am spus că nu mai sunt un junior, dar chiar dacă era un junior acolo, fiecare jucător trebuie să aștepte. În opinia mea, e vorba de caracter. Sunt sigur 100% că Federer sau Nadal nu ar fi făcut niciodată ceva asemănător”, a declarat Dominic Thiem, la Eurosport.