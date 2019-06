Donald Trump a ajuns la Palatul Buckingham - Va fi primi de regina Elsabeta a II-a

Preşedintele american Donald Trump şi prima doamnă Melania Trump se întâlnesc cu Regina Elisabeta în prima zi a vizitei de stat în Marea Britanie, conform BBC.

Trump şi soţia sa se află la Palatul Buckingham pentru un prânz privat. Cei doi au călătorit în Marea Britanie la bordul Air Force One şi au fost ulterior transportaţi la reşedinţa ambasadorului american din centrul Londrei, unde vor sta pe toată durata vizitei.

O mulţime de oameni s-a adunat în faţa Palatului Buckingham în aşteptarea lui Trump, cel care a sosit alături de Melania la bordul elicopterului Marine One, la scurt timp după ora prânzului.

După prânzul privat, Trump va face un tur al Westmnister Abbey şi participa la o întâlnire cu Prinţul Charles şi Ducesa de Cornwall la Clarence House.

Mai târziu, regina va găzdui un banchet la Palatul Buckingham, unde atât ea cât şi Trump vor susţine discursuri.

Chiar înainte să ajungă pe tărâm britanic, Trump a lansat un atac la adresa primarului Londrei, Sadiq Khan, ca răspuns la faptul că acesta a criticat guvernul britanic pentru decizia de a-l primi într-o vizită de stat pe preşedintele american.

„Sadiq Khan, cel care a făcut o treabă foarte slabă ca primar al Londrei, a fost obraznic faţă de preşedintele Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit”, a scris Trump pe Twitter chiar înainte ca Air Force One să aterizeze pe aeroportul Stansted, în apropiere de Londra.

„Este un ratat desăvârşit care ar trebui să se concentreze pe infracţiunile din Londra, nu pe mine”, a adăugat Trump.

Khan a răspuns la scurt timp.

“Este vorba despre ceva mult mai serios decât insultele copilăreşti care nu sunt demne de preşedintele Statelor Unite. Sadiq reprezintă valorile progresiste ale Londrei şi ale ţării noastre şi a avertizat că Donald Trump este un exemplu perfect al ameninţării extremei drepte din lume, cea care pune în pericol valori de bază care au definit democraţiile noastre liberale de peste 70 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al primarului Londrei.

De asemenea, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a confirmat că nu va exista o întâlnire formală bilaterală între premierul britanic Theresa May şi Trump. Cei doi se vor întâlni la Downing Street alături de delegaţiile lor.

În legătură cu comentariile lui Trump cu privire la Brexit, purtătorul de cuvânt a afirmat: “Ea (May) a lucrat cât de greu a putut pentru a ajunge la cel mai bun acord pentru Marea Britanie. Următoarea fază a negocierilor va fi coordonată de altcineva – ei vor trebui să găsească o cale înainte”.