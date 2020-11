Donald Trump anunţă 'o mare victorie': 'Încearcă să fure alegerile. Nu îi vom lăsa'

Donald Trump are o primă ieşire publică după câteva ore, în seara alegerilor. Preşedintele SUA îşi acuză adversarii că încearcă să fure alegerile şi lase să se înţeleagă că îşi va anunţa victoria în scurt timp.

"Suntem în faţă, dar ei încearcă să fure alegerile. Nu îi vom lăsa niciodată să o facă. Voturile nu pot fi acordate după închiderea secţiile. Voi face o declaraţie în această seară. O mare victorie!", scrie Trump pe Twitter. ("We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Poles are closed! I will be making a statement tonight. A big WIN!")

Candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden, a declarat în noaptea de marţi spre miercuri că este "pe drumul cel bun pentru a câştiga alegerile", relatează agenţiile internaţionale de presă. "Considerăm că suntem pe drumul cel bun pentru câştiga alegerile", a afirmat Biden într-un discurs din fieful său din Wilmington, statul Delaware. El a mai afirmat că trebuie aşteptat până la numărarea tuturor voturilor.

Donald Trump se află într-o poziţie avantajoasă în acest moment, cu victorii în state-cheie şi avantaj înainte de finalizarea numărării voturilor în alte state decisive.