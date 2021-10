Donald Trump a anunţat lansarea propriei reţele sociale. Cum va funcționa `Truth Social`

Donald Trump a anunţat miercuri lansarea propriei reţele sociale denumită "Truth Social", după ce a fost interzis în ianuarie de Twitter, Facebook şi YouTube, care îl acuză că i-a incitat pe partizanii săi la violenţă pe platformele lor înainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington, notează AFP preluat de agerpres.

BREAKING: @DonaldJTrumpJr on the announcement of https://t.co/I4K8Tz54NM



Truth Social is “a Big Tent, an open and Free Network for people to be able to communicate, to exercise your First Amendment rights.” pic.twitter.com/Kbq8fdmeN0