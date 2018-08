Dorin Tudoran, despre disputa dintre Tismăneanu şi Mungiu-Pippidi: Dar cu 'pegra', 'viermii', 'mahalaua violentă și ineptă' cum rămâne?

Scriitorul Dorin Tudoran, unul dintre cei mai cunoscuţi disidenţi din perioada regimului comunist, intervine în disputa dintre Alina Mungiu-Pippidi şi Vladimir Tismăneanu. După ce Mungiu-Pippidi a scris un editorial în care a criticat diaspora, iar Tismăneanu a explicat "superbul rafinament" al sloganului "m..e PSD", Tudoran aminteşte de derapajele din urmă cu 6 ani.

"Aș fi scris pe alt ton decât a făcut-o Alina Mungiu-Pippidi, dar asta nu înseamnă că, pe fond, autoarea care a scandalizat încă o data nu are dreptate.

Că ne place ori nu, că avem ori nu curajul de a recunoaște public, așa cum există lumpenelite, există și lumpendiasporeni. Important rămâne să fim atenți cui și pe ce temei aplicăm diagnosticele de rigoare.

Unul dintre scandazații cei mai vehemenți ai zilei de azi este campionul haimanalâcului politic – Vladimir Tismăneanu. De pe un piedestal de chirpici o i-a la tocat, ex cathedra, pe rău-făcătoarea Mungiu-Pippidi.

Numai că, în 2012, când Bucureștiul fierbea împotriva guvernanților care-l stipendiau pe Tismăneanu în fel și chip, acest închipuit profesor de morală, învăluit într-o togă marca Maxima Moralia, îi numea pe cei revoltați “pegră”:

”Mihail Neamtu are dreptate: a iesit la iveala in Bucuresti, de-a lungul ultimelor zile si nopti, acel fond primar si agresiv care fierbe dedesubtul aparentei de calma si senina civilitate. Ceea ce consideram de la sine inteles devine subit indoielnic. Nu e in fond ceva nou. O stim de la Sigmund Freud, exista un instinct distructiv, agresiv, bestial daca vreti, pe care civilizatia il domesticeste, il reprima, dar nu il poate anihila. Exista frustrari colective, o stare difuza de neliniste, de teama, de malaise care, in anumite clipe istorice, duce la defulari de masa. In vremuri de criza, aceste sentimente si emotii se radicalizeaza. Dar aceste explozii nu se intampla ex nihilo, exista antreprenorii urii si resentimentului social, demagogii de serviciu si negustorii de slogane. Pegra nu se mobilizeaza de la sine. Niciun pogrom in istorie nu a avut loc in chip cu desavarsire spontan.”

Alții îi numeau “viermi” pe manifestanți, care nici nu erau cu toții suporteri ai PSD.

Teodor Baconschi, în acel moment Prim-vicepreședinte al PDL, transmitea națiunii că “În acest an, alegerea o va face România care muncește, nu mahalaua violentă și ineptă.”

Vă mai amintiți rezultatul acelor alegeri parlamentare?

Pentru cei cu memorie foarte scurtă sau foarte selectivă, iată AICI câteva file de istorie recentă ilustrând reacțiile unora dintre slugile Puterii anului 2012, câteva dintre ele scandalizate azi nevoie mare.

Haida-de!", scrie Dorin Tudoran pe blog.