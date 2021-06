Două transferuri la UTA Arad, anunțate de club

Clubul de fotbal UTA Arad a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, că a transferat doi noi jucători, pe fundalul muntenegrean Marko Vukcevic şi pe mijlocaşul Tudor Călin, potrivit Agerpres.

Vukcevic, născut pe 7 iunie 1993, are un CV important, fiind titularul postului de fundaş dreapta al naţionalei Muntenegrului. El a evoluat în toate partidele echipei naţionale în ultimul an, inclusiv acum două săptămâni, împotriva Bosniei, pe 2 iunie.

Fotbalist de bandă dreaptă care a jucat în ultimul timp ca apărător, Marko Vukcevic vine de la FK Podgorica, iar în carieră a mai jucat la Buducnost Podgorica (Muntenegru), Olimpija Ljublijana (Slovenia), Vojvodina Novi Sad (Serbia), Inter Zapresic (Croaţia), Paykan FC (Iran) şi OFK Grbalj (Muntenegru).''Sunt aici să lupt pentru acest club. Le mulţumesc tuturor că sunt aici, îmi doresc să fiu sănătos şi să joc bine. Vreau să lupt pentru locul meu în echipă şi pentru UTA'', a declarat Marko Vukcevic.

''Un fotbalist cu calitate, care vrea să ajute echipa, să progresăm împreună. Mă bucur că Marko e aici şi sper din tot sufletul să fie jucătorul de care avem nevoie pe poziţia respectivă'', a spus, la rândul său, antrenorul Laszlo Balint.



Tudor Călin e un mijlocaş central născut pe 8 octombrie 2000 în Cluj-Napoca şi vine de la Ripensia Timişoara.



''Se încadrează în regula Under-21, are două sezoane consecutive în Liga a II-a, a fost căpitanul Ripensiei Timişoara şi vine să acopere o poziţie deficitară, ţinând cont că Hrezdac şi Isac sunt accidentaţi'', a explicat agentul Bogdan Apostu.



''Mă bucur că am ajuns exact unde mi-am dorit, de mic mi-am dorit să ajung la o echipă mare din România, o echipă de tradiţie, cu titluri şi Cupe în palmares, să joc pe o arenă nouă şi cu suporteri fanatici, alături de echipă la bine şi la greu'', a mărturisit Tudor Călin.



Călin a crescut în Germania, la Regensburg, iar în România a fost atras de Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Mai are o experienţă la Luceafărul Oradea.



''Am făcut toate eforturile să avem soluţii la capitolul jucători Under-21 nu numai din punct de vedere numeric, ci şi din punct de vedere valoric, care ştiu ce presupune fotbalul la nivel de seniori. A contat foarte mult că a jucat în mod constant la un nivel foarte bun'', a menţionat tehnicianul Gyuszi Balint.



Călin va evolua sub formă de împrumut pe două sezoane la UTA, potrivit clubului Ripensia.



UTA i-a mai transferat luna aceasta pe mijlocaşul Adrian Măr (CS Mioveni), pe mijlocaşul albanez Idriz Batha (KF Tirana), pe fundaş lateral lituanian Rolandas Baravykas (Kukesi/Albania) şi pe mijlocaşul argentinian Juan Pablo Passaglia (Poli Iaşi).



UTA a disputat vineri primul meci amical al noului sezon, în compania selecţionatei juniorilor de la Academia UTA. Echipa antrenată de Balint s-a impus cu scorul de 3-0 (1-0), prin golurile marcate de Hora şi Negoescu (două).



UTA a evoluat în formula: Balauru (Blaga) - Baravykas, Tomozei, Fl. Ilie, Şliakov - Antal, Batha, Passaglia, Măr (Negoescu), Bustea - Hora (Mercioiu).