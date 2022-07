Asistam consternati, unii mai putin si altii de tot, cum ni se varsa pe banda rulanta mascarade dupa mascarade.

In mijlocul celei din urma, care trebuia sa inceapa toamna tarziu, dar s a amanat pentru primavara devreme, a inceput in Romania campania pentru prezidentiale. Printre rachete din jocuri video, inainteaza cu pieptul dezgolit pe linia frontului, Dragostea Mea!

Asemenea tuturor “razboaielor” din lumea aceasta, “alegerile” prezidentiale din tarile de sclavi sunt fara exceptie, spectacole cu actori cunoscuti, ale unor regizori “necunoscuti”.

Aparent singur, facand cristiane printre podcasturi, brichete printate din campania de acum cincisprezece ani, emisiuni cu punctaj si video uri puerile pe instagram, Dragostea Mea mai are un pas si se autodenunta!

Secretarul adjunct NATO, pe care nimeni din presa nu l a intrebat despre retragerea din Afganistan, nici macar dupa ce am urlat eu, ci infinit mai tarziu si tangential, candideaza la alegerile prezidentiale din 2024! Oare? Nu!

Dragostea Mea poate candida maximum la niste anticipate in 2023, ca doar n a inceput campania primul dezlegat si o tine langa doi ani! Asadar, mai in gluma, mai in serios, cred ca ne pregatim cu ajutorul disperat al lui Hohha (caruia ii urez fire intinse in decembrie 2023, dar mai e pana atunci si mai are timp sa si puna dorinta de N ori noaptea la nani) de niste campanii pentru niste iesiri la vot inainte de termen, corect? La cate guverne si batai de joc am asistat in ultimii aproape trei ani, nici nu mai conteaza ce e corect si ce nu!

Suspect insa, mi se pate ca in spatele Dragostei Mele nu s a pozitionat absolut nimeni in afara de domnul Dan Voiculescu (neoficial, insa macar a facut o primul, asumat si concret, pentru cine intelege si vede ce se intampla), al carui partid i a fost alaturi si pe brichetele, pardon alegerile din 2009.

In 2009, am votat la Nisa, eram si atunci la bogati si se vota la propriu intr o galeata, insa nu cred ca asta are vreo importanta astazi, nu e ca si cand cineva nu stie cum se voteaza una mie una sie in diaspora. Atunci ne am culcat cu mana in galeata si ne am trezit cu galeata n cap, ceea ce se va intampla si acum!

De ce? Pentru ca alaturi de toata sustinerea externa clara a marii aliante salvatoare, fara PSD si PNL (a caror intelegere pe orice candidat e castigatoare), ne vom trezi a doua zi cu tomberonul pe ochi luptand cu “coruptia”. Dragostea Mea, oricat de mare se crede si oricat de aliat, nu poate muta din loc masele. De ce? Pentru ca in Romania “IT S A WRAP!” nu inseamna nimic! Asa suntem noi mai “BASIC”! Nu ne place in engleza! Engleza e pentru prajitii retelelor sociale si atat!

Dragostea s a nascut la SAT si acolo a ramas, nu s a metamorfozat pe FACEBOOK si INSTAGRAM! Neterminatii spalati pe creier la care se viseaza ca fiind generatia tanara, nu voteaza Dragostea Mea!

Nici eu nu votez Dragostea Mea!

De ce? Pentru ca nu cred nici in NATO nici in UE! Nu am incredere in aceste doua organizatii nici de aici pana la colt! Credeti ca dupa ultimii doi ani mai are cineva, Dragostea Mea? Va spun eu: NU! Si e firesc!

PSD ul nu s a pozitionat pana acum in raport cu toata Dragostea si asta inseamna ca undeva este o fractura ori de timp ori de spatiu! Fara PSD, nu exista vreo noua sansa pentru visul american, iar cu PSD in spate, fara o constitutie schimbata, nu mai exista nicio sansa pentru statul de drept!

Corect? Corect!

Probabil nici n o sa am cu cine sa votez si sper ca pana atunci Presedintele sa conteze cat mai putin si de asta sa se ocupe acum parlamentul! Romania a fost ingropata de Presedintii jucatori si cred ca a venit vremea ca acestia sa devina doar spectatori!

DRAGOSTE CU DE A SILA NU SE POATE!

un comentariu de Dana Budeanu