Drulă, la Liga aleşilor locali ai USR: Ciolacu şi Ciucă muncesc pentru speciali. Lansez astăzi o chemare la luptă pentru răsturnarea acestui regim

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, afirmă sâmbătă, la Liga aleşilor locali ai USR, că România este o ţară care are două clase şi două realităţi: realitatea „specialilor” şi cea a „oamenilor care muncesc”, liderul USR susţinând că Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă „muncesc pentru speciali”. „Lansez astăzi la Cluj o chemare la luptă pentru răsturnarea acestui regim al specialilor şi chem alături de USR toate forţele din societate, din societatea civilă, din politică din mediul de business, toate forţele care doresc o Românie corectă. Şi vă spun că PSD poate fi înfrânt chiar dacă balaurul a mai scos un capăt care se numeşte PNL”; spune Cătălin Drulă.

Drulă acuză că guvernul trage numai pentru speciali

„România e guvernată de Ciolacu şi Ciucă, care muncesc pentru speciali. Ţara noastră are, astăzi, două clase de oameni şi două realităţi realitatea specialilor – pensionarul Nicolae Ciuc cu pensie de 18.000 de lei pe lună, realitatea preşedintelui ASF, domnul pus de partidele PSD şi PNL care are 12.000 de euro pe lună şi în timpul ăsta se întâmplă falimente unul după altul în piaţa de asigurări, prietenul preşedintelui Iohannis care vinde 600 de de BMW-uri cu caiet de sarcini cu dedicaţie. Există şi realitatea oamenilor care muncesc. Realitatea asta e făcută din scumpiri care nu se mai opresc, din rate care cresc la bancă, dintr-o pensie medie de zece ori mai mică, în medie decât pensia lui Nicolae Ciucă. (...) Programul politic pe care îl vedem anunţat zilele acestea al şefului PSD şi PNL, Marcel Ciolacu, poate fi sumarizat astfel: întoarcerea în anii 90. Ce înseamnă asta? Falimente de tip Bancorex acum, în 2023 se numesc City Insurance, Euroins; scumpiri şi inflaţie din care Guvernul se hrăneşte prin colectarea de taxe mai mari, PRM-ism care iese prin toţi porii de sub pojghiţa de socialism european şi băieţi deştepţi care se îmbogăţesc ilegal în timp ce plâng ipocrit pe umerii oamenilor. Lansez astăzi la Cluj o chemare la luptă pentru răsturnarea acestui regim al specialilor şi chem alături de USR toate forţele din societate, din societatea civilă, din politică din mediul de business, toate forţele care doresc o Românie corectă. Şi vă spun că PSD poate fi înfrânt chiar dacă balaurul a mai scos un capăt care se numeşte PNL”, a afirmat Cătălin Drulă sâmbătă, la Liga Aleşilor locali ai USR care se desfăşoară în judeţul Cluj.

Liderul USR se arată încrezător că USR va ajunge la guvernare în anul 2024.

El promite eliminarea supraimpozitării contractelor part-time şi investiţii, afirmând că primarii USR sunt „campioni” în ceea ce priveşte investiţiile.