DSP o obligă pe senatoarea Diana Şoşoacă să poarte mască: Adeverinţa de la medicul de familie nu este valabilă

Senatorul AUR Diana Şoşoacă este obligată să se adreseze medicului de Medicina Muncii din cadrul Senatului, "singurul competent" să spună dacă diagnosticul de care suferă se înscrie în excepţia de la purtarea măştii de protecţie, a declarat, luni seara, senatorul PNL Laura Scântei, preşedintele Comisiei de validare a mandatelor de la Camera superioară a Parlamentului.

"Până la obţinerea acestui aviz medical din cadrul Senatului, adeverinţa medicală nu poate fi folosită pentru participare fără mască de protecţie", a precizat Laura Scântei, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, potrivit Agerpres.

Diana Şoşoacă (AUR) a participat luni, ca membru desemnat, în Comisia de validare a mandatelor, unde i s-a solicitat să prezinte un document care să ateste exceptarea ei de la purtatul măştii de protecţie în sălile de plen şi comisii de la Senat.



"Am considerat şi legal şi necesar să solicităm un punct de vedere atât din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, cât şi din partea direcţiei de specialitate de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătăţii, care să ne comunice dacă doamna senator beneficiază, potrivit acestei adeverinţe, de excepţia de a purta masca de protecţie într-un spaţiu public închis, cum este sala plenului sau sala comisiei. Până la obţinerea acestui document, am solicitat senatorului în cauză să poarte mască de protecţie, lucru cu privire la care doamna senator s-a conformat", a declarat Laura Scântei.



Potrivit acesteia, răspunsul primit de la DSP Bucureşti arată că "emitentul adeverinţei nu este emitentul legal al unei astfel de adeverinţe cu privire la efectul exceptării purtării măştii, întrucât, potrivit ordinului ministrului Sănătăţii, nu medicul de familie este cel competent să excepteze o persoană de la purtarea măştii, ci medicul de Medicina Muncii din cadrul Senatului României".



"Acela este medicul care, pe baza recomandărilor medicului specialist, va stabili dacă acel diagnostic stabilit de medicul de familie corespunde categoriei de boli care ar afecta capacitatea de oxigenare şi i-ar permite să nu poarte masca de protecţie. Noi nu am solicitat să verificăm sub aspectul autenticităţii, ci să vedem dacă această adeverinţă produce efecte juridice de la exceptarea purtării măştii. Nu produce efecte juridice, domnia sa este obligată să se adreseze medicului de Medicina Muncii din cadrul Senatului - acela este singurul competent să spună dacă diagnosticul de care suferă şi care i-a fost anterior stabilit de un medic de familie se înscrie în această excepţie. Până atunci, până la obţinerea acestui aviz medical din cadrul Senatului, adeverinţa medicală nu poate fi folosită pentru participare fără mască de protecţie", a explicat Laura Scântei.

Preşedintele Comisiei de validare a mandatelor a menţionat că, în cursul zilei de luni, au existat "foarte multe solicitări, discuţii publice şi private" pe acest subiect, pentru că "sunt foarte mulţi colegi senatori care ei înşişi au un istoric medical, boli cronice şi se simt puşi în pericol de nerespectarea de către oricare dintre membrii Senatului sau angajaţi".



"Într-un final, în cadrul şedinţei comisiei de validare doamna senator a purtat o mască de protecţie, iniţial una chirurgicală şi ulterior un dispozitiv de protecţie facială din plastic transparent", a arătat Laura Scântei.