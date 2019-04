'Dumbo' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul fantasy "Dumbo", în regia lui Tim Burton, cu Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito şi Alan Arkin în distribuţie, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend cu încasări de 792.527 de lei, potrivit cifrelor furnizate News.ro de Cinemagia, scrie news.ro.

Pelicula, un remake al animaţiei cu acelaşi nume din 1941, bazată pe celebra carte a scriitorilor Helen Aberson şi Harold Pearl, urmăreşte aventurile extraordinare ale lui Dumbo, un elefant neobişnuit.

Filmul SF "Captain Marvel", cu Brie Larson în rol principal, a coborât pe poziţia secundă, după al patrulea weekend de la lansare, cu încasări de 324.129 de lei.

Drama "Hotel Mumbai", despre atacul terorist de la hotelul Taj Mahal, cu Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Dev Patel şi Anupam Kher în distribuţie, a debutat în clasament pe locul trei, fiind vizionată de 10.090 de spectatori şi totalizând încasări de 221.774 de lei.

Animaţia "Corgi, Căţeii Reginei/ The Queen's Corgi", regizată de Ben Stassen, a coborât un loc, până pe patru, cu 8.381 de spectatori şi încasări de 163.630 de lei, în al treilea weekend de la premieră.

Comedia "Faci sau Taci", regizată de Iura Luncaşu, a coborât pe locul cinci în clasament, după a treia săptămână de la premieră, cu încasări de 158.426 de lei şi 7.431 de spectatori.

Un alt debut în clasament, comedia "Regele plajei/ The Beach Bum", de Harmony Korine, cu Matthew McConaughey în rol principal, a debutat pe locul al şaselea, după ce a fost urmărită de 7.101 spectatori şi a avut încasări de 150.492 de lei.

Thrillerul "Noi/ Us", de Jordan Peele, cineast care a fost premiat cu Oscar pentru povestea originală a filmului "Get Out", a coborât trei poziţii, până pe şapte, după al doilea weekend de la lansare. Filmul a avut încasări de 137.987 de lei şi 6.613 spectatori.

Comedia "Ce-şi doresc bărbaţii/ What Men Want", cu Taraji P. Henson şi Tracy Morgan în distribuţie, a coborât trei locuri, până pe opt, după al cincilea weekend de la premieră. Pelicula a fost vizionată de 5.173 de spectatori şi a generat încasări de 114.144 de lei.

Animaţia "Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World", care a coborât două locuri, până pe nouă, după al nouălea weekend de la premieră, a fost vizionată de 2.315 de spectatori şi a generat încasări de 47.155 de lei.

Lungmetrajul SF "Alita: Îngerul războinic/ Alita Battle Angel", regizat de Robert Rodriguez, a coborât două locuri, după al şaptelea weekend de la lansare, până pe zece, după ce a generat încasări de 45.758 de lei şi a fost vizionat de 1.851 de spectatori.