După ce a devenit imaginea campaniei 'EU in my Region', 'Drumul Sării' din Sovata atrage tot mai mulți turiști

Proiectul "Drumul Sării şi Arboretele de pe Sărături" din Sovata, care a devenit în urmă cu un an imaginea campaniei "EU in my Region" a Uniunii Europene, la propunerea Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, atrage tot mai mulţi turişti în staţiunea balneoclimaterică Sovata, a afirmat, vineri, şefa Centrului de Informare din Sovata, Daniela Bereczki.

"Proiectul 'Drumul Sării şi Arboretele de pe Sărături' din Sovata a devenit un loc extrem de accesat de către turişti, mai ales după ce a devenit imaginea campaniei "EU in my Region" a Uniunii Europene, lansată în luna mai 2022, la aniversarea a 147 de ani de la formarea lacului", a declarat presei Daniela Bereczki, potrivit Agerpres.

Rezervaţia "Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături" are o suprafaţă de 79 de hectare, iar proiectul finanţat cu fonduri europene a pus în valoare Lacul Ursu şi muntele de sare pe care creşte o vegetaţie abundentă, un loc unic în Europa.

"Drumul Sării" are două alei de studiu în jurul lacului - aleea sării şi aleea ursului - două poteci care trec prin anumite zone din aria protejată, cu panouri care descriu ce înseamnă această arie protejată. Drumul este presărat cu panouri informative despre floră şi faună, cu explicaţii despre ce anume deosebeşte această regiune de altele.

Turiştii pot vizita, astfel, rezervaţia care cuprinde două lacuri amenajate, Ursu şi Aluniş, precum şi patru lacuri neamenajate, Roşu, Verde, Paraschiva şi Mierlei, beneficiind de alei din lemn, pontoane şi foişoare şi de un turn belvedere, astfel încât să poată admira arboretul unic în lume, precum şi lacurile saline neamenajate, fără însă a afecta în vreun fel aria protejată.

Proiectul 'Drumul Sării Sovata - Reabilitare şi extindere infrastructura de vizitare a rezervaţiei naturale Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături' a fost finalizat în anul 2015, a avut o valoare totală de 7.321.191,58 lei, din care 4.720.059,54 lei au fost investiţii de la Uniunea Europeană.

În paralel cu acest proiect, în zonă au mai fost implementate încă două proiecte cu finanţare europeană, care completează zona turistică, un centru de informaţii turistice, în valoare de circa 150.000 euro, şi unul de reabilitare a unui drum forestier de 18 kilometri, în valoare de 1,45 milioane de euro, care leagă staţiunea de o serie de cabane şi de pârtia de schi.