După ce le-a certat pe femei că umblă cu cine nu trebuie, Marian Godină o dă la întors: Transmit scuze!

Polițistul Marian Godină își retrage opinia categorică lansată după pisa Macarena, interpretată de Erica Isak. Piesa, care vorbește de nesiguranța cu care se confruntă femeile care riscă să fie violate atunci când ies la întâlniri, a stârnit ample controverse. Marian Godină a ținut să le întrebe pe femei cu ce fel de bărbați umblă de au asemenea trăiri.

A fost de ajuns ca zeci de femei să îi sară în cap

Marian Godină a fost informat de cititoarele sale că multe femei au fost agresate sexual chiar de cunoscuți, lucru care nu ar trebui să fie o noutate pentru poliție, întrucât se știe din statistici că cele mai multe cazuri de viol au loc nu pe stradă, ci în locuri în care femeile merg de bună voie cu diverși cunoscuți.

Iată ce a scris Marian Godină pe Facebook:

"Aseară am primit mai multe mesaje în privat, de la femei.

M-a impresionat cel mai tare cel al unei doamne în vârstă de 57 de ani care a ținut să-mi povestească o întâmplare din anul 1987, atunci când a fost agresată sexual de un coleg pe care îl cunoștea foarte bine și cu care rămăsese singură în casă dintr-o întâmplare.

Mi-a povestit asta ca să-mi spună că ea consideră că am greșit cu textul meu, deoarece se poate întâmpla, ca femeie, să fii agresată și de cunoscuți.

Celelalte femei care mi-au scris mi-au povestit întâmplări asemănătoare, trecuseră prin experiențe de agresiune sexuală traumatizante cu bărbați pe care îi cunoșteau.

Faptul că aceste femei au simțit și au ales să îmi scrie asemenea povestiri mă face să-mi dau seama că textul meu a lăsat loc de niște interpretări pe care eu nu le-am luat în calcul pentru nicio clipă.

Repet, în niciun moment nu am vrut ca vreo femeie care a trecut prin asemenea traume să se simtă în vreun fel lezată de ce am scris eu acolo, iar dacă vreo femeie s-a simțit așa, îi transmit scuzele mele și asigurările că nicio clipă nu am avut intenția asta".