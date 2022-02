După valorile record de joi, preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au început să scadă, după ce livrările din Rusia s-au majorat

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut vineri, după ce joi au atins valori record, pe măsură ce livrările ruseşti către continent s-au majorat iar sancţiunile anunţate de SUA împotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

La Bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut vineri cu până la 21%, după patru zile consecutive de creştere. Joi, preţurile de referinţă au crescut cu peste 60%, cel mai mare avans de după 2005, pe fondul incertitudinilor cu privire la modul în care conflictul din Ucraina va afecta livrările din Rusia, cel mai important furnizor de gaze al Europei.Exporturile de gaze ruseşti prin Ucraina au crescut cu aproape 38% joi şi ar urma să crească cu 24% în cursul zilei de vineri, potrivit datelor operatorului de reţea din Ucraina. Grupul rus Gazprom a reiterat că tranzitul gazelor prin Ucraina se derulează în mod normal."Credem că riscul diminuării livrărilor de gaze ruseşti sub angajamentele contractuale este unul limitat dacă nu va exista o escaladare semnificativă a crizei", susţin analiştii de la JPMorgan Chased & Co.,Vincent Ayral şi Javier Garrido.Vineri dimineaţa în jurul orei 8.31 a.m., la Bursa de la Amsterdam cotaţiile futures la gaze erau în scădere cu 18%, până la 110 euro pentru un Megawat-oră.Creşterea livrărilor de gaze vine în contextul intensificării invaziei Rusiei în Ucraina. Ministrul ucrainean de Externe a anunţat că trupele ruseşti se apropie de capitala Kiev. SUA şi Marea Britanie au anunţat noi sancţiuni destinate să afecteze economic Rusia, pentru atacul său asupra Ucrainei. Cu toate acestea, administraţia Biden şi-a justificat decizia de a nu sancţiona sectorul energetic rusesc, un oficial american precizând că Washingtonul este reticent la ideea de a perturba un sector "în care Rusia are o importanţă sistemică în economia globală"."Nu vom face nimic care să provoace o perturbare a livrărilor de energie deoarece revenirea economiei mondiale este încă în derulare", a declarat Daleep Singh, consilierul adjunct pentru securitate naţională.Europa este deja în mijlocul unei crize de aprovizionare cu energie din cauza stocurilor reduse de gaze naturale iar conflictul din Ucraina a scos în evidenţă vulnerabilitatea continentului la o perturbare a livrărilor de gaze. Mai mult de o treime din necesarul de gaze al Europei vine din Rusia şi, în mod normal, o treime din aceste livrări trec prin Ucraina.