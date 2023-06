'Durerile erau foarte mari! Deși consumam lichide suficiente, urinarea întârzia să apară!' - Povestea unui pacient

Litiaza renală, cunoscută în termeni populari ca „pietre la rinichi”, este o afecțiune frecvent întâlnită, care apare atunci când la nivelul tractului urinar se formează calculi, prin acumularea de material cristalin și săruri. Dacă nu sunt depistați din timp, aceștia se pot deplasa cauzând leziuni mai mult sau mai puțin severe.

De obicei, „pietrele” de mici dimensiuni nu produc simptome, manifestările clinice – durere și senzație de arsură la urinare, urină de culoare brun-roșiatică, febră, frisoane, stare de greață – apărând atunci când calculii au dimensiuni mai mari.

Pentru a preveni complicațiile, pacientul trebuie să se prezinte cât mai repede la un control de urologie, pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat.

Printr-o astfel de experiență a trecut și Constantin, un pacient în vârstă de 74 de ani. Bărbatul se confrunta de mai mulți ani cu litiază renală și ureterală, dar de teamă amâna vizita la medic și trata fiecare episod dureros cu medicamente. Acest lucru nu făcea decât să reducă temporar starea de disconfort, durerile revenind și mai puternic ulterior. La ultima criză, simptomele au fost de nesuportat, iar pacientul a fost nevoit să solicite ajutor medical specializat.

„Ultima mea criză de rinichi nu putea fi ameliorată cu nimic. Durerile erau foarte mari și, deși consumam lichide suficiente, urinarea întârzia să apară. În plus, am observat fluctuații de greutate foarte mari, eu având obiceiul de a mă cântări zilnic. Primul gând a fost că am un blocaj renal, așa că am programat urgent un consult urologic. Când am ajuns la SANADOR, eram deja într-un stadiu critic. În urma investigațiilor și a analizelor efectuate, Conf. Dr. Marcian Manu, care mi-a preluat cazul, m-a internat de urgență pentru ureterohidronefroză bilaterală, gradul III. Corpul meu a încercat eliminarea unor calculi, care au rămas blocați pe uretere, blocând urinarea și agravând-mi starea de sănătate”, povestește Constantin.

Bărbatul a fost supus imediat unei proceduri de ureteroscopie flexibilă, o metodă modernă de tratament minim-invaziv, care a permis extragerea calculilor de pe ureterul stâng cu ajutorul unui instrument special. Pentru calculul de pe ureterul drept s-a folosit litotriția extracorporală cu unde de șoc – ESWL, o procedură prin care „piatra” a fost fragmentată prin aplicarea unor unde de șoc produse în afara organismului (extracorporal).

Intervenția a decurs fără probleme, ulterior pacientul recuperându-se rapid, fără complicații. Prin urmare, Constantin a primit permisiunea de a se externa la scurt timp după efectuarea celor două proceduri.

„Îmi exprim mulțumirea și recunoștința pentru încrederea pe care Conf. Dr. Manu mi-a insuflat-o. Acum am înțeles cât de important este să te adresezi specialiștilor la timp. Mii de mulțumiri domnului Conf. Dr. Marcian Manu, mi-a salvat viața. Aici, la SANADOR, am simțit siguranță, respect și empatie față de pacient”, conchide pacientul.

Spitalul Clinic SANADOR oferă acces pacienților cu afecțiuni ale aparatului urogenital la consulturi de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător, asigurate de medici foarte bine pregătiți și cu o vastă experiență. Alegerea terapiei se face personalizat, ținându-se cont de particularitățile fiecărui pacient în parte. De asemenea, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții beneficiază de o gamă întreagă de proceduri terapeutice, de la cele clasice până la intervenții minim invazive, reconstructive sau oncologice de mare complexitate, efectuate cu aparatură de ultimă generație și tehnologii de top.