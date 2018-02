Ecaterina Andronescu a izbucnit ÎN LACRIMI, la România TV, după anunțul DNA: 'Eram penală, nu vreau să spun prin ce am trecut' / FOTO

Mărturie în lacrimi în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu a început să plângă atunci când s-a discutat despre subiectul Dosarului Microsoft în care aceasta a fost implicată. Faptele fostului ministru au fost prescrise, în timp ce Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Astfel, 7 foști miniștri scapă de toate acuzațiile.

Citește și: Consiliul Concurenței le-a dat undă VERDE! Tranzacția a fost AUTORIZATĂ

Mai mult, procurorii anticorupţie au dispus joi clasarea cauzei faţă de foştii miniştri Dan Nica, Silvia Adriana Ţicău şi Alexandru Athanasiu cercetaţi pentru abuz în serviciu în dosarul Microsoft.

Citește și: O bancă importantă din România se REINVENTEAZĂ: DISPAR ghișeele! Ce se va întâmpla cu angajații

"E incorect. Eu nu eram ministru când s-au cumpărat acele licenţe. M-a şocat acel lucru. Eu nu am dat nicio declaraţie. I-am atras atenţia asupra acestei chestiuni. Directiva era directivă şi nu a contat. Am mers ai departe. Aş vrea să uit acea perioadă. Eram penală. Nu vreau să vă spun prin ce am trecut", a spus, printre lacrimi, Andronescu.