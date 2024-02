'Economia, motorul nivelului de trai'. Marcel Ciolacu se laudă cu măsurile luate ca premier: 'Nu știu cum s-a nimerit că a trebuit să le iau eu'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că una dintre marile provocări ale alegerilor din acest an este economia. „Vedem multe state europene, Germania, care este motorul principal al Europei, a avut dificultăți anul trecut și a intrat în recesiune. Am reușit în România printr-o stabilitate politică să evităm acest lucru. Am fost nevoiți să luăm și măsuri într-o perioadă scurtă”, a spus premierul, adăugând că România este al doilea stat membru UE cu cea mai mare absorbție de 96%.

„Economia normal că va fi motorul nivelului de trai, așa cum este și acum. Vedem multe state europene, Germania, care este motorul principal al Europei, a avut dificultăți anul trecut și a intrat în recesiune. Am reușit în România printr-o stabilitate politică să evităm acest lucru. Am fost nevoiți să luăm și măsuri într-o perioadă scurtă. Nu știu cum s-a nimerit că a trebuit să le iau eu după ce am ajuns prim-ministru, după câteva săptămâni, ele fiind tot timpul amânate. (...) Suntem al doilea stat european la absorbția fostului exercițiu financiar. Am avut o absorbție de 96%. Vreau să vă amintesc că ultima absorbție a României pe un exercițiu financiar a fost de 54%. Acest lucru, eu nu cred prea mult în coincidențe, s-a întâmplat tot când a fost un prim ministru social-democrat și cu o echipă de miniștri performantă”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul evenimentului „Living Better with Europe”.