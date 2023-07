Economiile mari din zona euro dau semne de recesiune, cele din Germania îngrijorează cel mai mult

Economiile mari din zona euro dau semne de recesiune, dar cele din Germania îngrijorează cel mai mult. Acolo, slăbiciunea economică se va acutiza şi va fi, probabil, de durată.

A trecut un an de când Banca Centrală Europeană şi-a înce­put atacurile fără compro­mi­suri cu dobânzi asupra infla­ţiei, iar daunele colaterale se adu­nă. Din cele mai mari economii ale Uniunii Europene, cea germană şi cea franceză, vin semnale puternice de recesiune, trimestrul trei debutând cu scăderi ale activităţii din sectorul privat, relatează Ziarul Financiar citat de Mediafax.

Slăbiciunea se revarsă din industria prelu­crătoare în sectorul serviciilor

PIB-ul Germa­niei s-a contractat în ultimul trimestru al anului trecut şi în primul al acestui an, ceea ce în­seamnă că în cea mai importantă economie europeană s-a instalat recesiunea. Cu cât recesiunea germană este mai lungă, cu atât este mai nocivă pentru celelalte economii europene, mai ales pentru cele care depind de ea pentru exporturi.

Către piaţa şi fabricile ger­mane se duc peste 20% din exporturile României. Prin urmare, întrebarea pe care şi-o pun specialiştii este cât timp va persista pericolul recesiunii în Germania. Pentru a răspunde, este important de ştiut cât de sus se va duce BCE cu dobânzile.

Cei mai mulţi analişti cred că banca centrală a zonei euro a ajuns aproape de finalul ciclului de majorări de dobânzi. Instituţia ar urma ca la şedinţa de politică monetară de joi să mai adauge 25 de puncte procentuale dobânzilor, ducând-o pe cea pentru depozite la 3,75%.

Cum inflaţia pare că îşi pierde din puteri, iar creşterea economică încetineşte, vârful refe­rinţei pentru depozite probabil că nu va depăşi 4%, spun analiştii. Traiectoria precisă a do­bânzilor este o enigmă şi pentru BCE, aşa cum este şi cea a inflaţiei, un rău economic pe care instituţia este hotărâtă să-l combată.

Cu ce preţ, rămâne de văzut. Dobânzile mari înseamnă credit mai scump şi frâne puse consumului, creşterii economice, dar şi preţurilor

Şefii BCE şi ai altor bănci centrale au spus că majorările de dobânzi au nevoie de timp pentru a-şi face efectul dorit, între 6 luni şi un an. Din iulie anul trecut, banca zonei euro a urcat dobânzile cu 400 de puncte de bază. După un an de creşteri, indicele PMI (realizat cu răspunsuri de la directorii de achiziţii din companii) al S&P Global pentru Germania a ajuns la cel mai scăzut nivel de până acum, la 48,3 unităţi, sub nivelul de 50 de unităţi care reprezintă pragul dintre creştere şi recesiune.

În Franţa este şi mai rău, indicatorul coborând la 46,6 puncte, minimul ultimelor 32 de luni. Pentru ambele ţări, cifrele sunt mai slabe decât ce au prezis analiştii intervievaţi de Bloomberg. Acesta înseamnă nesiguranţă crescută. În Germania, scăderea a reflectat mai ales slăbiciunea din industria manufacturieră, cel mai mare exportator. Indicele pentru acest sector arată scădere de mai bine de un an.

În servicii, activitatea scade de două luni

„Este o probabilitate mare ca economia să fie în recesiune în a doua jumătate a anului“, spune Cyrus de la Rubia, economist-şef la Hamburg Commercial Bank. În Franţa, activitatea din ambele sectoare este în scădere. Zona euro s-ar putea să fi rezistat recesiunii în iarnă, dar nu reuşeşte să-şi revină, trasă în jos de cererea scăzută şi de inflaţia puternică. „Industria manufacturieră continuă să fie călcâiul lui Ahile al zonei euro“, explică De la Rubia. „Producătorii şi-au redus producţia din nou, dar într-un ritm mai accelerat, în timp ce activitatea din servicii a încetinit semnificativ faţă de începutul anului.“

Până acum, serviciile au acţionat ca motor principal de creştere

În Germania, consumul a fost lovit din toate părţile de preţuri. Semnalele din economia germană sugerează că recesiunea va fi una de durată şi mai adâncă decât este acum, arată o analiză a International Banker. Acesta este efectul încăpăţânării cu care BCE urmăreşte aducerea sub control a inflaţiei prin ţinerea dobânzilor sus.

Cea mai mare organizaţie de lobby a industriilor germane, BDI, care nu poate fi decât părtinitoare, a avertizat că rezultatele negative din economie reflectă şi faptul că un număr tot mai mare de companii mici şi mijlocii caută să-şi mute o parte din operaţiuni din Germania în ţări cu mediu mai prietenos cu afacerile, adică în locuri cu costuri mai mici.

„Condiţiile din sectorul manufacturier s-au înrăutăţit, nu încape îndoială, dar nu asistăm la o prăbuşire“, explică pentru Reuters de la Rubia. El a precizat că scăderea comenzilor noi pentru fabrici a început de la niveluri foarte ridicate şi că producătorii nu efectuează reduceri notabile de personal. Realitatea este că încrederea se reduce.

Institutul pentru cercetare economică Ifo anticipează că recesiunea va deveni mai dureroasă, inflaţia rămânând principalul vinovat pentru descurajarea consumului privat. În aceste condiţii, Ifo estimează că PIB-ul german se va comprima cu minus 0,4% anul acesta, o evoluţie mult mai slab decât cele ale economiilor mari vecine. Recesiunea din Germania se simte de obicei cu latenţă în ţările est-europene care exportă către această economie.