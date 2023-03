Eden Hazard, surprins de numirea lui Tedesco în funcția de selecționer al Belgiei: `Mă aşteptam să fie Thierry Henry`

Fotbalistul belgian Eden Hazard, jucătorul echipei spaniole Real Madrid, s-a declarat ''surprins" de faptul că fostul atacant francez Thierry Henry nu a fost numit în postul de selecţioner al Belgiei, după plecarea spaniolului Roberto Martinez, în urma campaniei dezamăgitoare de la Cupa Mondială 2022.

Alesul Federaţiei de la Bruxelles pentru postul de selecţioner a fost italo-germanul Domenico Tedesco, un tehnician care a pregătit anterior echipa RB Leipzig, şi nu Thierry Henry, care a fost secundul lui Martinez şi avea o relaţie foarte bună cu internaţionalii belgieni.

"Am fost surprins. Mă aşteptam să fie Thierry Henry. Înţeleg procesul de selecţie, dorinţa de a închide capitolul Martinez şi de a merge mai departe", a declarat Hazard pentru televiziunea belgiană, notează Agerpres.Fostul căpitan al Belgiei a recunoscut că nu l-a cunoscut "personal" pe Tedesco. "Am vorbit despre asta cu cei 2-3 jucători germani de la Real, care mi-au spus că este un antrenor foarte bun. Mai are un Hazard în echipă (fratele său Thorgan, jucătorul Borussiei Dortmund - n.red.), aşa că nu poate face decât o treabă bună'', a adăugat el râzând.Eden Hazard a mai spus că evoluţia dezamăgitoare a Belgiei la Cupa Mondială 2022 "nu a fost decisivă" în decizia sa de a-şi anunţa retragerea internaţională, la finele anului trecut."Cupa Mondială nu a fost decisivă. Indiferent dacă lucrurile mergeau bine sau rău, eu luasem deja decizia înainte. Era momentul să mă opresc", a mai spus atacantul.În vârstă de 31 de ani, Eden Hazard a fost selecţionat de 126 de ori în naţionala Belgiei, pentru care a înscris 33 de goluri. Ultima sa apariţie în tricoul echipei ţării sale a avut loc 1 decembrie 2022, când a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului cu Croaţia (0-0), din faza grupelor CM 2022. Acest rezultat nu le-a permis belgienilor să se califice în optimile de finală, părăsind competiţia din Qatar.