Edenred România a oferit 20.000 de mese gratuite la restaurant, în cadrul campaniei naţionale 'Ieşim la Masă!', unul dintre cele mai mari programe de susţinere a industriei HoReCa derulate de o companie privată, în 2020, în România, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Campania 'Ieşim la Masă!' a fost implementată în intervalul 6 iulie 2020 - 20 februarie 2021 şi a avut ca obiectiv participarea la relansarea business-ului restaurantelor afectate de restricţiile impuse sectorului HoReCa în pandemia generată de COVID-19, potrivit agerpres.ro.

"În această perioadă, Edenred a promovat gratuit restaurantele partenere şi a încurajat beneficiarii de carduri de masă Edenred Ticket Restaurant să îşi reia obiceiul de a mânca în oraş, atunci când a fost posibil, sau să comande preparate de la restaurante cu livrare la domiciliu", se menţionează în comunicat.

Angajaţii care au efectuat cel puţin o tranzacţie cu cardul de masă Edenred Ticket Restaurant la un restaurant, terasă, cantină, pizzerie, unitate de catering, ceainărie, cofetărie, bufet, cafenea, restaurant din reţeaua de parteneri Edenred au primit, prin tragere la sorţi, premii sub formă de vouchere valorice, pentru a-şi achita masa la restaurant.

"Cu o investiţie de aproape 200.000 de euro din partea Edenred România, campania 'Ieşim la Masă!' a cuprins acţiuni de promovare a restaurantelor partenere, cu scopul de a genera clienţi din rândul beneficiarilor de carduri de masă şi de a încuraja publicul larg să îşi reia obiceiul de a lua masa la restaurant, sprijinind, astfel, industria ospitalieră", se menţionează în comunicat.

Campania 'Ieşim la Masă!' este unul dintre proiectele pe care Edenred România le-a implementat anul trecut în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a veni în sprijinul comercianţilor parteneri şi al beneficiarilor soluţiilor sale digitale.

Campania face parte din programul global al Grupului Edenred, 'More than Ever' şi a implicat, pe de o parte, restaurante partenere Edenred şi, pe de altă parte, utilizatorii Edenred Ticket Restaurant care au achitat masa în sectorul Horeca cu cardurile lor de masă şi cu voucherele-premiu primite în campanie.

Edenred oferă soluţii de plată cu destinaţii specifice pentru alimentaţie (tichete de masă), flote auto şi mobilitate (carduri de combustibil, soluţii multi-energy, mentenanţă, taxe de drum, parcări şi vouchere de transport), stimulente (vouchere şi carduri cadou, platforme dedicate angajaţilor) şi plăţi corporative (carduri de plată virtuale).