Edi Iordănescu și Gheorghe Hagi, declarații entuziasmante, după euforia calificării la Euro 2024

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că românii trebuie să fie mândri de echipa naţională care s-a calificat la Euro-2024 de pe primul loc din Grupa I, scrie news.ro.

"Nu au fost momente uşoare, nu sunt supărat pe critici, mergem mai departe. Contează că închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere. Am încredere în absolut toţi. Pentru mine a fost o responsabilutate enormă pe care am resimţtit-o în faţa acestor spectatori. Trebuie să analizăm bine ce am făcut, când au fost analize şi corecţii, ne-am dezvoltat. Am construit totul cu jucătorii mei. Important e ca suporterii să fie alături de echipa naţională. Românii să fie mândri de echipa lor. Uniţi suntem tot timpul mai puternici", a spus el la Antena 1.

Gheorghe Hagi: Mai bine de atâta nu se putea!

Gheorghe Hagi crede că selecţionerul Edi Iordănescu are toate meritele pentru creşterea acestei echipe a României şi că, indiferent de rezultatele de la Euro, jucătorii au şansa să devină mai buni.

„Mai bine de atâta nu se putea! Să terminăm neînvinşi şi cu o victorie acasă. La meciul din Ungaria a fost presiunea mai mare. Acum a fost un meci pe care trebuia să îl gestioneze bine. Suntem fericiţi cu toţii, fiecare român aştepta această calificare.

Mergem acolo să îi susţinem, există un grup foarte bun. Edi l-a format, e meritul lui! Felicitările mele, să o ţină tot aşa. Marea provocare vine de acum încolo. Tot ce s-a întâmplat în America a fost să lăsăm loc de bună ziua, să vină altă generaţie şi să ne depăşească. Asta trebuie să fie ambiţia lor cea mare, să depăşească performanţa noastră.

Să sperăm că la Euro o să treacă de grupă, să se ducă mai departe. Dar chiar dacă nu se va întâmpla acest lucru, ei vor căpăta experienţă şi vor fi jucători mai buni”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa naţională a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Elveţiei, în ultimul meci din grupa I a calificărilor pentru Euro 2024.