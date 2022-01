Ediţia de anul acesta a festivalului Sundance va avea loc în format virtual

Sundance Institute a decis, cu două săptămâni înainte de debutul festivalului de film pe care îl organizează în Utah, ca ediţia de anul acesta să aibă loc doar în format virtual, din cauza creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2.

Sundance Film Festival 2022 era programat să se desfăşoare în Park City (Utah), cu prezenţă fizică şi onlline, în perioada 20 - 30 ianuarie.

Miercuri, organizatorii au anunţat că evenimentul va începe aşa cum a fost stabilit, dar că va avea loc exclusiv online.

„A fost o decizie greu de luat”, au transmis reprezentanţii festivalului. „Ca organizaţie non-profit, spiritul nostru Sundance este să facem ceva să funcţioneze în ciuda tuturor piedicilor. Dar cum este preconizat că numărul cazurilor va atinge un vârf în comunitatea care ne găzduieşte în săptămâna festivalului, nu putem, conştient, să ne punem în pericol echipa şi comunitatea”.

Anularea ediţiei cu prezenţă fizică este o lovitură pentru industria filmului independent, care a făcut eforturi de a se menţine pe linia de plutire în timpul pandemiei.

Sundance a avut loc şi anul trecut în format virtual, iar filme precum „Summer of Soul (or The Revolution Will Not Be Televised)” şi „CODA” au dovedit că un festival digital poate încă să ofere hit-uri.

Lungmetraje regizate de actriţele Eva Longoria Bastón, Lena Dunham şi Amy Poehler se regăsesc în lineup-ul ediţiei 2022.

Din program fac parte producţii semnate de cineaşti consacraţi, precum Michel Hazanavicius, Ramin Bahrani şi Lena Dunham, dar şi lungmetraje de debut.

Dintre cele 82 de filme incluse în lineup-ul ediţiei 2022, puţin mai mult de jumătate - 52% - sunt regizate de una sau mai multe femei, 1% sunt regizate de persoane identificate ca nonbinare, 35% sunt regizate de persoane de culoare, iar 10%, de cineaşti indentificaţi ca LGBTQ+. Cei mai mulţi dintre cineaşti au ales să atragă atenţia, prin filmele lor, asupra dreptăţii sociale şi a problemelor de mediu.