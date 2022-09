Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat cel mai nou număr al revistei 'Studii Teologice'

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent un nou număr al revistei „Studii Teologice”, publicaţia facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, scrie basilica.ro.

Revista numărul 2 a lunilor aprilie-iunie, din anul 2019, cuprinde în secțiunea Studii mai multe articole, din care amintim:

Catehisme ortodoxe și romano-catolice în România. O scurtă prezentare, selectivă și cronologică, realizat de Preotul Conferențiar Vasile Crețu

Ethosul muzical în cântarea liturgică bizantină, de Preotul Lector Zaharia Matei

Familia creștină în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, al Preotului Mihai Iordache

La secțiunea Din Sfinții Părinți a fost publicată „Despre îndatoririle slujitorilor”, traducere din Sfântul Ambrozie de Mediolanum, a Iulianei Bughirică, Lector universitar.

Numărul de față cuprinde două recenzii de carte și articolul, în limba engleză, The Antimesion in the Liturgical and Canonical Tradition of Byzantine and Latin Churches, al Arhidiaconului Vlăduț Iulian Roșu.

Revista „Studii Teologice” poate fi consultată la bibliotecile şcolilor de teologie din țară, dar poate fi achiziționată și de la magazinele de carte bisericească.