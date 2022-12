Eduard Novak - Dedic mesajul meu celor care cunosc munca din spatele unei medalii

"Aş vrea să dedic mesajul meu de 1 Decembrie celor care cunosc munca grea din spatele unei medalii, a unui titlu, a unei înalte performanţe, indiferent de domeniu. Acelora care ne fac mândri. Le doresc în continuare multă putere, încredere şi să lupte până la capăt pentru idealurile lor. La mulţi ani, România", a scris ministrul pe contul personal de Facebook.Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a transmis un mesaj de unitate cu ocazia Zilei Naţionale."La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! 1 an în care performanţele incredibile ale sportivilor noştri ne-au ridicat în picioare, aplaudând, cu inima bubuind de fericire, ca pe vremuri. 1 an în care am simţit că speranţa şi mândria renasc, susţinute de sportivi tineri, modele de viaţă şi îndârjire pentru noi toţi. 1 an care marchează pre-încălzirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024: calificările au început. De 1 decembrie 2022, de ziua tuturor românilor, strângem încă o dată rândurile pentru că istoria ne arată că împreună, uniţi, putem cuceri munţii. #totipentru1 este sloganul Team România pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Să-l transformăm într-o realitate uimitoare împreună! Toţi pentru România!", se menţionează pe site-ul citat.