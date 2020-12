Edward Iordănescu, despre partida, CFR Cluj-Young Boys Berna: 'Calificarea în primăvara europeană este importantă pentru tot fotbalul românesc'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că o victorie în meciul cu Young Boys Berna, sinonimă cu calificarea în primăvara europeană, ar fi importantă atât pentru formaţia ardeleană, cât şi pentru întreg fotbalul românesc, potrivit news.ro.

"Este un joc cu importanţă extrem de mare, un joc decisiv, e un joc pentru a merge mai departe într-o primăvară europeană, ceea ce este important nu numai pentru CFR Cluj, ci şi pentru fotbalul românesc. Suntem conştienţi că va fi un joc extrem de dificil. Echipa gazdă este favorită, e o serie de elemente care mă fac să gândesc aşa, în primul rând rezultatul din tur, am analizat foarte bine jocul de atunci. Young Boys a făcut un meci destul de bun. E favorită ţinând cont de clasamentul actual, de faptul că echipa gazdă are două şanse din trei, pe noi doar victoria ne duce mai departe şi, nu în ultimul rând, de suprafaţa de joc, cu siguranţă echipa gazdă e mult mai familiarizată cu ea. Dcaă ne uităm pe clasamentul cometiţiei interne, vedem că Young Boys domină campionatul fără înfrâmgere. Este o echipă pe care am studiat-o foarte bine, am înţeles-o, cu o medie de vârstă foarte bună, o medie de vârstă bună pentru perfomanţă, cu jucători foarte valoroşi şi, nu în ultimul rând, care are o experienţă accentuată. Este o încărcătură emoţională foarte mare, este normal, încercăm să gestionăm presiunea şi să o folosim în mod constructiv, dar am în componenţă jucători nu doar valoroşi, ci şi cu mult caracter, personalitate şi cu experienţă internaţională destul de bogată. Va fi important să gestionăm foarte bine ritmul jocului, momentele cheie din joc. Este important să încercăm să absorbim presiunea şi să o transformăm într-un lucru pozitiv, să avem momentele noastre bune de joc, să punem probleme, să fim agresivi când avem mingea şi să încercăm să fim creativi, să generăm din această construcţie ocazii de poartă şi goluri. Este un moment important pentru CFR, un moment pe care trebuie să-l folosim în favoarea noastră. Performanţa principală a fost calificarea în grupă, ne dorim un nou pas pentru club şi pentru noi, individual. Am mare încredere în echipa pe care o antrenez, ştiu unde am venit, ştiu ce calitate individuală am în cadrul echipei şi acest lucru îmi dă speranţe pentru un rezultat pozitiv, mâine. Au fost acele probleme cu Covidul din păcate, au fost mulţi jucători care au ieşit din circuit pe perioade destul de importante, nu este uşor, a fost greu de gestionat şi înainte să vin eu, este şi acum, avem şi suspendaţi, Alex Chipciu, mai sunt şi jucători cu probleme medicale, aş vrea să vorbesc mai puţin despre ce nu avem aici şi să mă concentrez pe ceea ce avem şi cred că avem suficientă calitate şi caracter pentru a da o replică bună mâine şi pentru a fi o echipă competitivă care să producă un rezultat pe măsură", a declarat Iordănescu.

Fundaşul Andrei Burcă spune că echipa lui trebuie să facă o partidă mai bună ca la Iaşi, în campionat, unde a fost un moment zero al formaţiei ardelene, pentru a putea trece de Young Boys Berna.

"Este o finală, suntem conştienţi de performanţa pe care am făcut-o anul trecut şi anul acesta, accesând din nou grupele Europa League şi, în acest moment, depinde doar de noi să trecem mai departe. Trebuie să ne adaptăm 90 de minute, în primul rând la teren. Adversarul îl cunoaştem, Mister l-a prezentat bine, l-am întâlnit şi în tur, ştim ce joacă, numai că depinde foarte mult de noi. Trebuie să intrăm cocnentraţi, determinaţi să facem o partidă la fel de bună sau chiar mai bună decât la Iaşi, pentru că acela a fost un moment zero pentru noi şi mâine, după 90 de minut,e vrem să ne uităm unii în ochii altora şi să fim conştienţi că am dat fiecare totul pe teren. Ar fi o performnţă foarte mare să reuşim în doi ani la rând să ieşim în grupele Europa League şi să ne calificăm în primăvara europeană. Consider că avem jucători buni, cu experienţă în cupele europene şi de noi depinde totul. Dacă mâine intrăm determinaţi şi concentraţi pe teren, trebuie să ne calificăm", a afirmat Burcă.

CFR trebuie să învingă, joi, în deplasare, pe Young Boys Berna pentur a se califica în 16-imile de finală ale Ligii Europa. Meciul este de la 19.55.