Șeful AEP scapă de dosarul penal: Tribunalul București le-a desființat procurorilor întregul dosar, începând cu actul prin care Mitulețu Buică a devenit suspect

Tribunalul București, judecând în procedura de cameră preliminară, a constatat marți, 7 iunie, neregularitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată, pentru abuz în serviciu, Constantin Mitulețu Buică, președintele Autorității Electorale Permanente. Judecătorii au anulat chiar ordonanța prin care șeful AEP a primit calitatea de suspect, pentru încălcarea dreptului la apărare. Implicit, au fost anulate și actele subsecvente, inclusiv ordonanța prin care șeful AEP a devenit inculpat.

Solutia pe scurt : În baza art. 4251 al. 7 pct. 2 lit. a din Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală, admite contestația formulată de inculpatul ANDREESCU CRISTIAN împotriva încheierii penale din data de 13/04/2022 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucurețti, în dosar nr. 26461/301/2021/a1. Desființează încheierea atacată și rejudecând pe fond admite cererile și excepțiile invocate de inculpatul ANDREESCU CRISTIAN. Constată încălcarea dreptului la apărare al inculpatul ANDREESCU CRISTIAN și anulează ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecții MITULEȚU BUICĂ CONSTANTIN FLORIN și ANDREESCU CRISTIAN din data de 11/03/2021, precum și a tuturor actelor procesuale subsecvente acesteia, inclusiv a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpați. În conseciț?ă constată neregularitatea actului de sesizare – rechizitoriul din data de 22/11/2021 în dosar de urmărire penală nr. 12607/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 București. Respinge cererile și excepțiile invocate de inculpatul MITULEȚU BUICĂ CONSTANTIN FLORIN și de partea responsabilă civilmente AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ. În temeiul disp. art. 347 din Codul de procedură penală rap. la art. 346 al. 3 lit. a din Codul de procedură penală dispune restituirea cauzei la parchet. În baza art. 275 al. 3 din Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. DEFINITIVĂ. Pronunțată în cameră de consiliu, azi, 07/06/2022.

În 25 martie 2021, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a declarat, pentru AGERPRES, că a fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, pe motiv că în 2019 a aplicat două sancţiuni disciplinare pentru doi directori din instituţie, dar consideră că nu a făcut nimic ilegal.



„Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori - n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori - n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal. Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente - alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, a explicat atunci Mituleţu-Buică.

În noiembrie 2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a anunţat Parlamentul că preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu Buică, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.



Parchetul precizează, în adresa trimisă Parlamentului în 22 noiembrie, că Mituleţu-Buică este trimis în judecată pentru comiterea în concurs a trei infracţiuni de abuz în serviciu, ultima în formă continuată. De asemenea, este trimis în judecată şi secretarul general al AEP, Cristian Andreescu, pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual.