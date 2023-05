Șeful de securitate Binance avertizează! Deepfake-urile ar putea deveni în curând nedetectabile de către un verificator uman

Tehnologia deepfake folosită de fraudatorii cripto pentru a ocoli verificarea cunoașterii clientului (KYC) pe schimburile cripto, cum ar fi Binance, va deveni mai avansată, avertizează șeful de securitate al Binance, conform cointelegraph.com.

Deepfake-urile sunt realizate folosind instrumente de inteligență artificială (AI) care folosesc învățarea automată pentru a crea sunet convingător, imagini sau videoclipuri care prezintă asemănarea unei persoane. Deși există cazuri de utilizare legitime pentru tehnologie, aceasta poate fi folosită și pentru escrocherii și farse.

Deep fake AI poses a serious threat to humankind, and it's no longer just a far-fetched idea. I recently came across a video featuring a deep fake of @cz_binance , and it's scarily convincing. pic.twitter.com/BRCN7KaDgq