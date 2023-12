Șeful FIFA salută accesul femeilor pe un stadion din Iran ca pe un semn de progres

Președintele FIFA, Gianni Infantino, consideră că politica de discuții purtate de organismul mondial al fotbalului cu Iranul în ceea ce privește tratamentul femeilor în fotbal dă roade, după ce unele dintre ele au fost lăsate să intre joi la derby-ul de la Teheran dintre Persepolis și Esteghlal.

Campania pentru drepturile femeilor Open Stadiums și un alt grup de foști atleți iranieni au cerut anul trecut FIFA să interzică Iranului participarea la Cupa Mondială din cauza excluderii continue a femeilor de la meciurile de fotbal.

Infantino a preferat în schimb o politică de angajament personal cu republica islamică și a salutat vestea că femeilor li s-a permis accesul la meciul de joi din Iran Pro League ca pe un semn al succesului său.

"În septembrie, am avut plăcerea de a mă întâlni cu președintele Iranului, Ebrahim Raisi, la New York, unde am discutat despre dezvoltarea fotbalului feminin în țară și despre progresele înregistrate în ceea ce privește prezența femeilor pe stadioanele de fotbal", a spus el într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, citată de Reuters.

"Prin urmare, am aflat cu mare bucurie că aproximativ 3.000 de femei au asistat astăzi (n.r. joi) la derby-ul de la Teheran dintre Persepolis FC și Esteghlal FC.

"Mulțumită dialogului continuu dintre FIFA și Federația de Fotbal din Republica Islamică Iran, se fac progrese."

Sub presiunea lui Infantino, un mic grup de suporteri de sex feminin a primit acces la meciul de acasă al lui Persepolis din finala Ligii Campionilor Asiei din 2018 de la Teheran.

De atunci, progresele au fost minime, fanilor de sex feminin fiindu-le interzis accesul la meciul de calificare la Cupa Mondială al Iranului împotriva Libanului de la Mashhad din martie 2022, după care a apărut o înregistrare video în care suporterii de sex feminin erau stropiți cu gaze lacri,ogene în afara stadionului.

Apelurile de interzicere a participării Iranului la Cupa Mondială au venit pe fondul protestelor în masă din întreaga țară în urma morții lui Mahsa Amini în timp ce se afla în custodia poliției pentru moralitate pentru că ar fi încălcat codul vestimentar islamic.

Infantino a declarat că va călători în Iran în viitorul apropiat și se va întâlni din nou cu președintele Raisi "pentru a discuta în continuare chestiuni legate de fotbal".

"Iranul este o forță semnificativă în fotbalul asiatic și este important să continuăm să cultivăm relația de lucru pozitivă și fructuoasă pe care am construit-o", a adăugat elvețianul.