Electric Castle a anunțat lista completă a artiștilor care vor performa la Castelul Banffy din Cluj

Electric Castle anunță line-up-ul complet al festivalului din acest an: Macklemore, The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Jamie xx, Peggy Gou, Tash Sultana și alții

„Pierde-te în muzică! A apărut în sfârșit lineup-ul complet al EC9”, au postat organizatorii Electric Castle, conform Mediafax.

Printre artiștii menționați se numără: Macklemore, The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Jamie xx, Peggy Gou, Tash Sultana, REZZ, Sigur Rós, YUNG LEAN, Morcheeba Band, Nothing But Thieves, Netsky, The HU, Orbital, Subcarpați, Youngr și mulți alții.

Electric Castle va avea loc între 19 şi 23 iulie 2023, la Castelul Banffy din Bonţida.