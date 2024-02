Elena Lasconi mai primește un 'șut în fund' / Cătălin Drulă exclude categoric o candidatură a ei la prezidențiale: 'Nu există această variantă'

Cătălin Drulă a declarat la Digi24 că Elena Lasconi nu este un candidat luat în calcul pentru alegerile prezidențiale. Potivit liderului USR, Lasconi i-a spus "că vrea încă un mandat la Câmpulung, dacă nu două", pentru că "este pasionată de munca ei acolo". Întrebat dacă sondajele comandate de USR vizează și persoanele cu notorietate din partid, precum Elena Lasconi sau Dominic Fritz, Drulă a răspuns vizibil iritat precizând că "responsabilitatea unui om politic nu e să stea doar cu ochii în sondaje, ci să creeze noi realități", evitând să își exprime părerea despre edilul de la Câmpulung și eventual să clarifice dacă Lasconu îi pune probleme prin atitudinea pe care o manifestă la adresa conducerii USR și luările de poziție din ultima vreme.

Cătălin Drulă a fost criticat în interiorul USR pentru că nu se consultă cu partidul atunci când ia decizii electorale importante. Mai mult, Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, o figură marcantă a USR, a cerut ca partidul să își stabilească un scor de 20% la alegerile din 2024, iar, în situația în care acest scor nu este atins, conducerea formațiunii să demisioneze.

Întrebat dacă acest gen de ieșiri și discuții macină USR, Cătălin Drulă a spus că oamenii au viziuni diferite, că USR e un partid viu și că e firesc să existe aceste discuții.

"Astfel de discuții sunt firești într-un partid care nu e o unitate militară. Oamenii au păreri diferite, sunt diverse viziuni, chiar am avut niște dezbaterii vii în USR. Anul trecut am cerut un mandat în Congresul USR, unde am primit un mandat de 90%, pentru a încerca formarea Alianței. Iar la Comitetul Politic la care faceți referire, e adevărat, colega mea a avut o opinie diferită, după dezbateri. De altfel, sunt lucruri pe care și Elena le-a spus în spațiul public - că aici există dreptul la cuvânt, dezbatere vie", a explicat Drulă.

Cu toate acestea, Lasconi s-a plâns într-o reuniune a Comitetului Politic al USR că i s-a dat un "șut în fund" și că a așteptat "3 luni" să discute cu conducerea.

Cătălin Drulă evită să spună care e starea lucrurile cu Lasconi

Întrebat care e starea lucrurilor cu Lasconi, Drulă a evitat să răspundă clar. "Eu chiar am fost în vizită la Câmpulung. Eu merg la toți primarii mei în vizită, am fost în luna noiembrie și am avut discuții. La sfârșitul acestor discuții în Comitetul Politic, am avut un vot. Acel vot a fost covârșitor, undeva 95% pentru această alianță. De ce ne-o dorim? Vrem să avem o opțiune pe partea dreapta, consolidată, ca alternativă la PSD pe roșu și pe galben. Pentru că România ne transmite acest mesaj. Politica românească suferă de prea mulți mareșali, fiecare în capul lui se crede de neînlocuit și trebuie să aibă partidulețul lui. Eu cred că trebuie să ne unim", a mai spus liderul USR.

Întrebat din nou cât a afectat Elena Lasconi USR, dar și de ce a spus că ea a mințit în legătură cu votul la referendumul pentru familie, Cătălin Drulă a refuzat să mai comenteze subiectul, spunând că este unul "vizitat și răsvizitat", din zona tabloidă, pe care însăși primărița de la Câmpulung ar trebui să-l lămurească.

"Este un subiect care a fost vizitat și răsvizitat, o întrebați pe dumneaei să clarifice lucrurile astea. Da, este o zonă de tabloid, pe mine nu mă interesează. Eu sunt aici ca să ofer o soluție profesionistă. Toți colegii mei sunt sprijiniți unde au nevoie. Și Elena Lasconi la Câmpulung, și Clotilde Armand la Sectorul 1" , a răspuns Drulă iritat.

În ceea ce privește varianta unei candidaturi la prezidențiale a Elenei Lasconi, în contextul în care într-un sondaj INSCOP de la finele anului 2023, Elena Lasconi avea un scor mult mai mare decât Cătălin Drulă, șeful USR a spus că în momentul de față nu există o astfel de variantă.

"Nu există această variantă în momentul ăsta. Mi-a spus că vrea încă un mandat la Câmpulung, dacă nu două. Știu că este pasionată de munca ei acolo. Are o contribuție și în filială în general. E un subiect a ținut interesul media și din altă perspectivă. E o persoană cu notorietate. În realitate e mult mai puțină încărcătură", a explicat Drulă.

De asemenea, Drulă a mai spus că nu folosește sondajele pentru a afla unde se situează figurile cu notorietate din partid, precum Elena Lasconi sau Dominic Fritz, fiind mai preocupat să creeze noi realități pentru români.

"Folosim cercetările sociologice profesionist pentru a ne susține strategia. Responsabilitatea unui om politic nu e să stea doar cu ochii în sondaje, ci să creeze noi realități", a mai spus Drulă.