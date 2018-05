Elena Udrea, dezvăluiri explozive din Costa Rica: Legătura dintre condamnarea lui Năstase și dosarul său. Povestea bilețelului de pe biroul lui Maior

Fostul ministru Elena Udrea a vorbit duminică la B1 TV despre condamnarea la închisoare a fostului premier Adrian Năstase. Într-o intervenție telefonică din Costa Rica, fostul ministru a relatat un episod pe care susține că i l-a povestit George Maior, în acel moment șef al SRI, despre cum s-a luat hotărârea condamnării lui Adrian Năstase. În acest context, Elena Udrea a spus că, după câțiva ani, informațiile i-au fost confirmate de fosta judecătoare Sofica Dumitrașcu, care a avertizat-o că va fi, la rândul ei, condmanată la închisoare, pentru că este judecată de un complet „făcut la comandă”.

„Am plâns în seara în care a fost arestat Adrian Năstase. Momentul acela ar încercării de sinucidere, mie mi s-a părut tragic pentru Adrian Năstase și grav pentru România pentru că am înțeles în ce situație suntem dacă am ajuns în felul acesta să încercăm să arestăm un fost prim-ministru. Mi s-a părut că România pornește pe un drum greșit. De fapt, ea pornise, dar eu nu realizasem, cum nu realizaseră mulți.

Povestea cu Adrian Năstase pentru mine s-a lămurit ulterior, într-o discuție cu domnul Maior, care la vremea aceea încă era directorul SRI. La o discuție relaxată mi-a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, cu condamnarea lui Adrian Năstase în zilele acelea. Adrian Năstase aflase de la Înalta Curte sau din sursele pe care le avea că se fac presiuni foarte mari asupra judecătorilor din completul de cinci ca să fie condamnat cu executare. El credea, fie era opinia dumnealui, fie așa i se spusese, fusese intoxicat, că cel care făcea presiuni și care dorea condamnarea cu executare fusese.

Traian Băsescu. De aceea încerca cumva să îi transmită acestuia un mesaj referitor la situația aceasta. Evident, nu Traian Băsescu era cel care ar fi intervenit și ar fi făcut presiuni asupra completului de judecată.

Am aflat de la domnul Maior că, la un moment dat, la el a venit Adrian Năstase cu un bilețel pe care erau trecute niște nume de judecători din completul de cinci, despre care știa că ar fi de părere că se poate menține decizia de la fond, și anume condamnare cu suspendare, și încare să afle cine face presiuni asupra celorlalți judecători să fie condamnat. Acest bilețel a rămas pe biroul lui George Maior, iar biletul l-a găsit domnul Florian Coldea, care, comform spuselor lui George Maior, a luat biletul și cu el s-a dus și a făcut presiuni asupra completului și asupra judecătoarelor respective cărora le-ar fi spus că știe ce opinie au și că soluția trebuie să fie de condmnare. Această relatare s-a petrecut în 2012”, a povestit Elena Udrea, la B1 tv.

Fostul ministru a povestit că după câțiva ani, ceea ce aflase de la George Maior i-a fost confirmat de fosta judecătoare Șofica Dumitrașcu.

„În 2016, eu am încercat să angajez încă un avocat în dosarul Gala Bute pentru că mi se părea că situație era foarte gravă și, după discuțiile cu domnul avocat Chiciu, ne-am oprit la doamna Sofica Dumitrașcu. Fusese judecător la Înalta Curte, ere femeie, avea altă abordare, ne-am gândit că este o opțiune bună. Am contactat-o și ne-am întâlnit să discutăm despre o posibilă angajare a dânsei în acest dosar. M-a întrebat cine face parte din completul de judecată, i-am spus cine face parte, printre altele era și o judecătoare Dragomir care făcuse parte din completul de cinci care îl condamnase pe Adrian Năstase în iunie 2012, complet din care făcuse parte și doamna Sofica Dumitrașcu. Când a auzit componența completului, mi-a spus că este sigur complet de comandă, că nu am nicio șansă și că voi fi condamnată, dar că asta nu înseamnă că nu trebuie să mă lupt”, a mai spus Elena Udrea.