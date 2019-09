Elena Udrea își adună forțele: O să fie o surpriză ce voi face în continuare

Elena Udrea, fost ministru, lider de partid si candidat la prezidentiale, spune că o să fie o surpriză traseul ei profesional.

Întrebată de realitatea.net daca se gandeste sa revina in politica, Elena Udrea a afirmat: "Astazi, chiar nu ma gandesc la povestea aceasta cu politica. Remarcam, asa, faptul ca in timp ce astazi doi candidati importanti la alegerile prezidentiale isi depun candidatura, eu imi botez copilul. Acum 5 ani, imi depuneam eu candidatura, dar viata a schimbat in asa fel lucrurile, incat, pentru mine, astazi, se intampla un moment mult mai important decat a fost acela in care eu candidam. Nu ma gandesc la politica".

Chestionata ce intentii are in privinta vietii profesionale, Udrea a replicat: "Cu avocatura, om vedea, pentru ca ceva activitate trebuie sa am, nu pot sa raman acasa (...) Voi sta in continuare cu copilul, dar o activitate profesionala nu m-ar incurca pe cat m-ar fi incurcat politica, spre exemplu, in perioada aceasta. In mod cert, imi adun fortele, iar pe viitor voi lua o decizie. Chiar ma gandesc ca o sa fie o surpriza ceea ce voi face eu in continuare, profesional. In politica nu ar fi o surpriza pentru nimeni daca as reveni. Pot sa va spun ca se refera la activitatile mele profesionale de viitor, nu la cariera politica, despre care nu discutam acum".

