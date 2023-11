Elias Charalambous (FCSB): Nu îmi e teamă de demitere, ştiu cine sunt şi cum lucrez

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu îi este teamă că ar putea să îşi piardă postul, chiar dacă formaţia sa nu a mai obţinut o victorie în ultimele trei etape ale Superligii.

"Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea acum. Eu muncesc în fiecare zi, o fac cât pot de bine. E adevărat, uneori pot să vină rezultatele, alteori nu. Eu îmi văd de drumul meu, de slujba mea. Viitorul nimeni nu îl poate şti. Nu îmi e frică de nimic, ştiu cine sunt şi în ce cred. Lucrez în cel mai bun mod al meu. Dacă mă simt bine cu mine, asta e OK", a declarat Charalambous, potrivit Agerpers.

Tehnicianul cipriot speră ca echipa sa să depăşească perioada nefastă odată cu meciul cu FC U Craiova.

"Nu sunt foarte multe de spus, e un meci pe care vrem să-l câştigăm, un meci prin care vrem să ne regăsim, prin care vrem să schimbăm situaţia în care ne-am aflat în ultimele săptămâni. Suntem concentraţi să câştigăm următorul meci, nu vreau să vorbesc despre trecut foarte mult, nu mai este momentul să vorbim prea mult. Nu poţi fi într-un sezon întreg într-o situaţie bună, acum am trecut printr-o perioadă mai grea. Cu toţii acceptăm criticile care ni se aduc, dar vrem să uităm cât mai repede această perioadă. Am spus-o de multe ori, ca să fii un bun jucător de fotbal, trebuie să fii un caracter puternic. E vorba despre fotbal, se mai întâmplă să şi pierzi. Şi noi avem caractere puternice în echipă şi ăsta este motivul pentru care eu sunt aici. E normal ca suporterii să fie supăraţi, şi noi suntem supăraţi, şi jucătorii sunt la fel, dar vom face totul să schimbăm situaţia. Cei de la FC U Craiova au o echipă bună, au jucători buni, în special în ofensivă. Dar noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine, asta este cel mai important", a mai spus Charalambous.El a precizat că atacantul italian Andrea Compagno nu se află în lot pentru meciul cu FCU Craiova, având în contract o clauză care nu îi permite să evolueze împotriva fostei sale echipe.Charalambous a afirmat că este mult prea devreme ca să poată numi o favorită certă ca câştigarea titlului de campioană: "Am mai spus-o, este mult prea devreme să vorbim despre titlu. Orice rezultat nu poate decide în acest moment câştigătoarea campionatului. Este un drum lung, avem multe jocuri. Pentru mine nu există o favorită în acest moment, dar, repet, acesta este targetul nostru să, câştigăm campionatul".Echipa de fotbal FCSB va întâlni formaţia FC U Craiova, duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională, într-o partidă din etapa a 16-a a Superligii, prima a returului sezonului regulat.