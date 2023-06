Elveţia-România: Valentin Mihăilă spune un adevăr cam dureros: 'Aveţi încredere în noi pentru că alţii nu aveţi'

Valentin Mihăilă, autorul celor două goluri ale României în meciul cu Elveţia de luni, scor 2-2, le cere românilor să aibă încredere în echipa naţională şi să nu-i mai critice pe jucători dect când aceştia o merită, informează news.ro.

„Am jucat destul de slab dar cu toţii ştim că Elveţia este o forţă a Europei, se califică la Campionate Mondiale şi Europene, iar în a doua repriza am prins încredere. Probabil ca s-au mai relaxat puţin şi apoi am prins noi al doilea gol şi am reuşit să egalăm. Dar cum am spus, şi vreau să fac aşa... să dau un semn, pentru că... suntem o echipă mică, cum spun toţi. Aveţi încredere în noi pentru că alţii nu aveţi. Dacă aveaţi alţii, de ce nu chemaţi alţii? Credeţi în noi pentru că dacă n-am fi noi, ar fi alţii şi poate... Vreau să aveţi încredere în noi pentru că până la urmă toţi vrem să ne calificăm la Euro şi toţi ne bucurăm dacă suntem la Euro. Nu ne mai criticaţi. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul. Dar ce vroiaţi să facem? Să plângem? Dacă dădeam noi un gol era 1-0 pentru noi şi câştigam noi! Ce-aţi vrea să facem să nu ne bucurăm că se anulează golul? N-am înţeles treaba asta.

Când am intrat, Mister mi-a spus să iau acţiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă şi să am încredere pentru că putem marca. Până la urmă s-a dovedit că a fost ok această alegere.

Am jucat slab în seara asta, poate şi în Kosovo, dar trebuie să aveţi încredere în noi! Noi suntem România, suntem români cu toţii, nu trebuie să-i criticaţi, trebuie să fiţi alături de noi din primul în ultimul minut”, a spus Valentin Mihăilă.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.