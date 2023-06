LIVE TEXT | Elveția-România: A început repriza secundă / Fanii români fac specatcol în tribună -VIDEO

UPDATE: 19 iunie, ora 22:51 - România a echilibrat puțin partida/ Fanii români fac specatcol în tribună

Tricolorii au reușit să echilibreze partida, iar fanii români fac specatcol în sectorul rezervat lor

UPDATE: 19 iunie, ora 22:45 : A început repriza secundă

Elvețienii ratează o șansă imensă în deputul părții secunde

UPDATE: 19 iunie, ora 22:32: PAUZĂ în Elveția-România

Primă repriză de coșmar pentru tricolori, iar cifrele arată dezastrul de pe tere: 74%-26% este raportul posesiei, 10-1 este raportul șanselor de gol

UPDATE: 19 iunie, ora 22:27 : 2-0 pe Swissporarena -Elveția majorează diferența

Minutul 42: Elvețienii au majora difernța prin Andouni, România este la pământ

ZEKI AMDOUNI ????????(2000) WITH HIS BRACE FOR HIS FIFTH GOAL IN 5 CAPS!!!!

XHERDAN SHAQIRI WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/voYgRQhGT6