Emil Săndoi, înaintea debutului la Europeanul U21: 'Mihăilă este o pierdere importantă, dar am încredere în băieţi'

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Emil Săndoi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Spania, prima de la Campionatul European de fotbal U21 din România şi Georgia, că Valentin Mihăilă, accidentat în meciul primei reprezentative cu Elveţia, reprezintă o pierdere importantă pentru formaţia sa, însă are încredere în ceilalţi componenţi ai lotului său.

"Aştept cu nerăbdare să înceapă această competiţie. Eu cred că am mai reglat unele probleme avute în meciurile amicale precedente. Ştim că mâine întâlnim un adversar titrat, cu jucători valoroşi în componenţă, dar am încrede în băieţii noştri. Sper ca mâine să avem parte de un stadion plin şi de un debut bun la EURO. Mihăilă este o pierdere importantă pentru că el e un jucător tânăr care avea drept de joc şi la naţionala de tineret. Aşa că am fi contat pe el. Am urmărit meciul de aseară, ne-am bucurat de rezultatul pozitiv al naţionalei, dar la final am fost şi îngrijoraţi după ce am văzut ce s-a întâmplat cu Mihăilă", a spus Săndoi, potrivit Agerpres.

Acesta a menţionat că în afară de Valentin Mihăilă şi Constantin Grameni, ambii accidentaţi, nu se va putea baza nici pe Radu Drăguşin, în timp ce Vladimir Screciu se va alătura lotului după partida cu Spania.

"Ni l-am fi dorit în lot, aşa cum ne-am fi dorit şi alţi jucători care ar fi putut avea drept de joc la acest turneu final. De exemplu pe Drăguşin nu-l vom avea, iar Screciu va veni după meciul nostru cu Spania. Grameni în cursul antrenamentului de ieri am observat că folosea mai mult piciorul drept, el fiind stângaci. Apoi am luat legătura cu doctorul şi mi-a explicat că el simţise ceva şi cu o zi înainte. A făcut un RMN şi am înţeles că are un hematom, o leziune fibrilară lângă o cicatrice pe care o avea dinainte. Jucătorul resimţea dureri şi am fost nevoiţi să renunţăm la el. Iar Miculescu şi Cîmpanu sunt foarte bucuroşi că au venit, iar ăsta e un aspect care m-a încântat. Când am luat legătura cu ei i-am simţit fericiţi", a adăugat selecţionerul.

Emil Săndoi are încredere că naţionala de tineret poate îndeplini obiectivul impus de conducerea FRF, şi anume ieşirea din faza grupelor CE 2023.

"Eu sunt convins că ne putem îndeplini obiectivul, acela de a ieşi din grupe. Şi sunt sigur că şi băieţii sunt convinşi de acest lucru. Nu va fi uşor, dar eu cred că având o disciplină tactică şi o capacitare maximă se poate", a adăugat el.

Echipa naţională de tineret a României întâlneşte, miercuri, de la ora 21:45, pe Stadionul Steaua din Capitală, selecţionata similară a Spaniei, în prima sa partidă de la Campionatul European de fotbal Under-21, care va avea loc în România şi Georgia, între 21 iunie şi 8 iulie.

România face parte din Grupa B a CE U21 şi va întâlni Spania, Ucraina şi Croaţia. Toate meciurile României se vor disputa pe Stadionul Steaua, în Bucureşti.

Programul Grupei B:

Miercuri 21 iunie

Ucraina - Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti, 19:00)

România - Spania (Stadionul Steaua, Bucureşti, 21:45)

Sâmbătă 24 iunie

România - Ucraina (Stadionul Steaua, Bucureşti, 19:00)

Spania - Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti, 21:45)

Marţi 27 iunie

Croaţia - România (Stadionul Steaua, Bucureşti, 21:45)

Spania - Ucraina (Stadionul Giuleşti, Bucureşti, 21:45).