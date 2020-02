Epidemia de coronavirus lovește economia mondială - Care este prognoza FMI

Extinderea rapidă a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranţă impact asupra creşterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar Internaţional îşi va revizui probabil în scădere previziunile, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres.

"Este evident că virusul va avea impact asupra creşterii", a declarat oficialul FMI, fără a da detalii.Sâmbătă, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, avertiza că extinderea rapidă a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil creşterea economică a Chinei în acest an la 5,6%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de prognoza din ianuarie, şi va şterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale."Vom revizui probabil în scădere estimările privind economia mondială", a declarat Gerry Rice, adăugând că nu are cifre noi pe lângă cele anunţate de Kristalina Georgieva, dar mai multe detalii vor apărea in raportul "World Economic Outlook" ce va fi publicat de FMI în aprilie.Gerry Rice a precizat că se aşteaptă în curând la o decizie privind efectul epidemiei asupra reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale (BM), fiind luate în considerare mai multe opţiuni.Conform calendarului actual, aceste reuniuni ar urma să aibă loc la Washington în perioada 17-19 aprilie şi ar trebui să reunească aproximativ 10.000 de oficiali guvernamentali, jurnalişti, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile din întreaga lume într-o zonă restrânsă din jurul sediilor centrale ale FMI şi BM din centrul Washingtonului.Potrivit unor surse citate de Reuters, creşterea îngrijorărilor cu privire la epidemia de coronavirus au determinat FMI şi Banca Mondială să analizeze o posibilă reducere a amplorii reuniunilor de primăvară sau să le organizeze sub forma unei teleconferinţe.Reuters subliniază că Banca Mondială şi-a anulat reuniunea anuală după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 la New York şi Washington.Autorităţile sanitare americane au anunţat marţi că se aşteaptă la o propagare a epidemiei de coronavirus în SUA, încurajând şcolile, companiile şi autorităţile locale să se gândească la măsuri de precauţie, precum anularea evenimentelor publice.