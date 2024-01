Eram una cu patul, dacă nu veneam să mă recuperez medical la Spitalul `Sfântul Sava`

Totul a început cu o durere puternică de spate. A fost internată de urgență, diagnosticul având explicații neurologice. Nu se mai putea mișca, nici măcar să se întoarcă de pe o parte pe alta, în pat.

Aceasta este povestea Veronicăi, înainte de a se interna în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov.

”Aveam mai multe opțiuni, în zona în care locuiesc. Le-am analizat pe toate și am ajuns la concluzia că aici, la Spitalul ”Sfântul Sava” este cel mai bine, să am șanse să mă ridic. Am ajuns aici pe targă, nu pe picioarele mele. Acum, sunt chiar bine. Mă pot ridica, mă pot mișca și mă pot întoarce singură de pe o parte pe alta, ceea ce, la internare, nu puteam. Eram una cu patul, dacă nu veneam aici, la recuperare neurologică. Mai am mult de lucru până să mă recuperez, dar începutul este unul foarte bun. Relația cu terapeuții este una, nu bună, ci foarte bună. Mă simt aici ca în familie”, spune Veronica Chivu, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

În cinci ani de la înființare, Spitalul ”Sfântul Sava” a reușit să repună pe picioare, la propriu, peste 5.000 de pacienți, cei mai mulți în stare gravă, cărora nu li se dădeau șanse de recuperare.

Alina Ion, managerul și fondatoarea Spitalului ”Sfântul Sava”, explică modul în care obține cele mai bune rezultate în recuperare medicală:

”Aducem cele mai inovative echipamente medicale, după modelul marilor clinici din străinătate. Avem cea mai numeroasă echipă de specialiști în kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic. Asigurăm asistență medicală permanent, cu medici angajați, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Avem sistem de monitorizare video în fiecare salon, cu monitoare în cabinetele de gardă ale medicilor și ale asistentelor. Astfel, se intervine într-un timp foarte scurt la pacienții care au nevoie de ajutor. Terapiile aplicate pacienților sunt de mai multe tipuri diferite în fiecare zi, în funcție de diagnosticul și disponibilitatea acestora. Avem grijă ca internarea în spital să semene mai degrabă cu un concediu de recuperare, cu mese gustoase și frumos aranjate, cu personal binevoitor și zâmbitor, care să fie oricând la dispoziția pacienților. Avem saloane în regim ATI, cu monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, în care pot fi internați pacienți la numai 48-72 de ore după orice tip de intervenție chirurgicală, așa încât să putem începe recuperarea medicală pasivă, în timp cât mai scurt după operație. Spitalul ”Sfântul Sava” este ridicat de la zero și funcționează doar cu fonduri private, însă cu mult respect față de misiunea nobilă a salvării pacienților noștri, atât fizic, cât și mental, căci noi ne propunem să facem bine și trupul, și sufletul” – Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

