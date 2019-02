Eric de Oliveira, Viitorul: Sunt fericit că împreună cu băieţii am adus o victorie foarte importantă

Viitorul a reuşit să spargă gheaţa în 2019. După patru etape jucate în Liga 1 Betano fără niciun gol marcat, echipa lui Hagi a punctat de trei ori în poarta celor de la FC Hermannstadt în sferturile Cupei României, potrivit mediafax.

A fost 3-2 pentru Viitorul, iar golul care a adus calificarea constănţenilor în semifinalele competiţiei a fost dat de brazilianul Eric de Oliveira.

"E pentru prima dată când reuşesc să dau un gol în Cupa României, prima dată un gol în semifinale. Este o bucurie. De când am revenit la Viitorul ştiam cât de greu este să fac faţă ritmului băieţilor. Parcă în anul acela în Qatar am uitat cum e ritmul băieţilor.

Sunt fericit că împreună cu băieţii am adus o victorie foarte importantă, mai ales prin faptul că nu am mai marcat de şase, şapte meciuri şi odată şi odată trebuia să vină ocazia. Este o bucurie temporară, în seara asta, pentru că după urmează meciul din Liga 1", a spus Eric, la microfonul Digi Sport, care a explicat şi scăderea de ritm a Viitorului.

Formaţia lui Hagi a condus-o pe echipa pregătită de Miriuţă cu 2-0, dar FC Hermannstadt a reuşit să restabilează egalitatea prin autogolul lui Achim şi reușita lui Tsoumou.

"A fost o relaxare la noi pentru că în prima repriză am jucat destul de bine şi poate asta ne-a făcut să credem că meciul o să fie uşor. Dar într-un fel este bine că am marcat şi nu am ajuns la 120 de minute.

De la meciul următor vom fi atenţi", a mai adăugat Eric.

Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani a evoluat doar 45 de minute în meciul cu Hermannstadt. A intrat la începutul celei de-a doua reprize, în locul lui Rivaldinho.

"Sunt foarte bine, sunt brazilian, am fundul mare, nu ai ce face. Asta este, sunt bine de câteva săptămâni, dar am avut o accidentare la gambă şi am reuşit să revin abia azi. Îmi doream mult să joc în acest meci.

La kilogramne sunt foarte bine, sunt unde mi-am dorit, dar fizic mai trebuie. Cu 45 de minute azi am fost bine", s-a descris Eric, după primul meci jucat de la revenirea la Viitorul.

În Liga 1 Betano urmează etapa care va decide dacă echipa lui Hagi va ajunge în play-off sau se va întâlni cu Dinamo în play-out. Sâmbătă, 2 martie, la Ovidiu, Viitorul o aşteaptă pe FC Botoşani.

"Depinde numai de noi aşa că ne vom aduna cu băieţii care au rămas acasă. Mister a fost foarte sigur şi încrezător în noi, cred că noi am trecut testul lui şi sunt sigur că vom fi în formă pentru meciul cu Botoşani pentru că doar asta ne interesează.

Trebuie să fim în play-off, acolo unde este locul Viitorului", au fost concluziile lui Eric.