Eugen Tomac: Singurul partid care şi-a dorit să revenim la alegerea primarului în două tururi e PMP; ceilalţi mint

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat duminică, la Ploieşti, că singurul partid care şi-a dorit în mod onest revenirea la alegerea primarilor în două tururi este PMP, celelalte partide susţinând acest obiectiv doar în mod declarativ, relatează agerpres.

"De ce PMP? Singurul partid din această ţară care în mod onest şi-a dorit să revenim la alegerea primarului în două tururi... Toate celelalte partide, absolut toate, doar declarativ au susţinut că îşi doresc revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Singurul partid care a venit în Parlament cu un proiect de lege (...) este PMP. Singurul proiect de lege care a mers în Parlament cu un suport popular de un milion de semnături strânse de PMP, care a parcurs toate procedurile parlamentare, proiect de lege care a fost adoptat de Senat, care de mai bine de un an şi jumătate se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi nici PNL, nici USR şi niciun alt partid nu doreşte să îl susţină, deşi mai avem nevoie de un singur vot, este proiectul de lege al PMP. Toţi ceilalţi mint! Aveţi obligaţia în această campanie (...) să le spuneţi oamenilor acest adevăr. (...) Avem nevoie de alegerea primarilor în două tururi pentru a-i pune în fruntea comunităţii pe cei mai pregătiţi, pe cei mai dedicaţi, pe cei mai susţinuţi dintre cetăţeni", a spus Tomac în discursul susţinut cu ocazia lansării candidaţilor PMP Prahova la alegeri le locale.În context, liderul PMP a reamintit că acest partid este singurul care a depus un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari la 300."Urmează, după alegerile locale, alegerile parlamentare. (...) Cât tupeu pot avea unii în viaţa politică să vină să mai ceară votul când noi, după 10 ani, tot avem un parlament de aproape 500 de parlamentari în condiţiile în care, în urmă cu 10 ani, aproape 10 milioane de români au ieşit la un referendum şi au spus că vor 300, nu aproape 500. (...) Un referendum nu este un sondaj de opinie. Instituţia în sine a referendumului este fundamentală într-o democraţie. (...) Singurul partid din această ţară care a mers în Parlament cu un proiect de lege prin care am propus să reducem numărul de parlamentari de la aproape 500 la maxim 300 este PMP. (...) Sunt absolut convins că vom reuşi. Legea a adoptată în Senat. Stă de mai bine de doi ani de zile pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi toate partidele ignoră această realitate. (...) Avem obligaţia să ne batem pentru acest obiectiv şi o vom face", a mai spus Tomac.El a dat exemplul Marii Britanii, arătând că niciun politician nu a "îndrăznit" să pună sub semnul întrebării rezultatul acelui referendum privind Brexitul.Totodată, preşedintele PMP a precizat că alegerile locale sunt despre oameni, însă mulţi candidaţi se ascund în spatele siglelor de partid. Referindu-se la situaţia judeţului Prahova, el a vorbit despre "un trecut atât de sinistru al politicii prahovene", punctând că acesta trebuie să le dea curaj celor din PMP în şansa lor la alegerile locale."Alegerile locale sunt importante pentru că (...) sunt despre oameni. Mulţi se ascund în spatele siglelor de partid, trebuie să mergeţi să le spuneţi cetăţenilor că în aceste alegeri se votează oamenii. Nu siglele, nu aranjamentele pe masă sau sub masă, ci oamenii. Faptul că avem o poză atât de urâtă cu un trecut atât de sinistru al politicii prahovene trebuie să ne dea curaj şi să privim cu mai multă încredere în şansa noastră. (...) Avem obligaţia să începem să gândim ca un partid mare. Veţi vedea că, pe 27 septembrie, prahovenii vă vor da foarte multe voturi pentru că le meritaţi. (...) Sunt absolut convins că oamenii au obosit de lozinci, de slogane, de promisiuni goale de conţinut", a mai spus Tomac.