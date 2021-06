EURO 2020 - Dan Petrescu: Eu nu am primit invitaţie nici de la federaţie, nici de la UEFA

Fostul internaţional Dan Petrescu a declarat la finalul partidei Ucraina - Macedonia de Nord, scor 2-1, din cadrul Grupei C a EURO 2020, care s-a disputat pe Arena Naţională, că nu a primit invitaţie la acest meci nici din partea Federaţiei Române de Fotbal, nici de la UEFA.

"Mai contează unde am stat? Am stat unde am primit. Eu nu am primit nici de la federaţie, nici de la UEFA, am primit de la altcineva. Era bine să avem toţi bilet pentru o zonă mai bună, dar şi eu am fost spectator la viaţa mea, am fost fan. Deci nu ar trebui să ne plângem prea mult, asta este situaţia", a declarat Dan Petrescu la ieşirea de pe stadion.

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu nu a dorit să comenteze situaţia în care au fost puşi foştii internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu, care au primit invitaţii din partea FRF la meciul Macedonia de Nord - Austria la Tribuna a II-a a Arenei Naţionale, şi nici nu a dorit să spună dacă la partida de joi a primit invitaţie de la federaţie."Am avut un loc bun, cum am avut şi la primul meci, şi am văzut foarte bine, confortabil. Ce importanţă are de unde l-am luat?", a spus fostul selecţioner.Federaţia Română de Fotbal anunţase, miercuri, pe un site de socializare, că pentru următoarele partide din cadrul EURO 2020 de la Bucureşti are mai multe locuri disponibile la tribuna oficială pentru personalităţile fotbalului românesc, în contextul în care la primul meci găzduit de Arena Naţională FRF le-a alocat bilete la tribuna a II-a foştilor internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu.În mesajul postat pe pagina oficială de Facebook, FRF nu precizează numele personalităţilor pe care le va invita la tribuna VIP.Foştii internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu, care a fost şi ambasador al turneului la Bucureşti, au urmărit partida Macedonia de Nord - Austria, scor 1-3, prima organizată la Bucureşti, de la tribuna a II-a a Arenei Naţionale.Ucraina a învins joi Macedonia de Nord cu scorul de 2-1, în cel de-al doilea meci din cadrul grupei C a EURO 2020 disputat la Bucureşti. Următoarele două partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională din Bucureşti sunt: Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), din Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).