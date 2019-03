Eurodeputatul Siegfried Mureşan explică şansele lui Kovesi: 'Iacă cum vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE'

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE, explică felul în care vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene. Acesta susţine, pe baza unor precedente, că Laura Codruţa Kovesi, alegerea Parlamentului European, are prima şansă.

CITEȘTE ȘI: Primul lucru făcut dimineaţa: Ce obiceiuri matinale au oamenii de succes

"Ca europarlamentar și, mai ales, când negociam Bugetul UE, am reprezentat Parlamentul la numeroase runde de negocieri cu Consiliul de Miniștri ai UE. Din experiența acestor întâlniri, vă pot spune că poziția Parlamentului, care susține candidatura Laurei-Codruța Kövesi, are mai multe șanse de câștig în această negociere. Iată de ce:

Parlamentul are o poziție extrem de fermă, stabilită ca urmare a unei audieri publice și a două runde de vot democratice și transparente. Consiliul are o poziție slabă deoarece nu are o asumare politică, ci doar un vot orientativ, dat la nivel tehnic. Parlamentul va fi extrem de ferm în a-și afirma poziția, iar poziția este clară: Laura-Codruța Kövesi este singurul nostru candidat pentru poziția de procuror-șef european.

Cum se vor termina aceste negocieri: în foarte multe negocieri între Parlament și Consiliu, la finalul procesului, Parlamentul are câștig de cauză. Cel mai bun exemplu este următorul: când eu am negociat întreg bugetul Uniunii Europene, Comisia Europeană propusese un proiect de buget pe care Consiliul a vrut să-l reducă și Parlamentul a vrut să îl crească. Rezultatul final a fost un buget mai mare decât ceea ce a propus Comisia, mult mai apropiat de ceea ca vrut Parlamentul decât de ce a vrut Consiliul.

Un alt exemplu a fost negocierea pentru obținerea fondurilor pentru fermierii români afectați de pestă porcină africană. Comisia Europeană nu propusese niciun ban pentru sprijinirea fermierilor în Bugetul UE 2019. Eu am cerut în Parlamentul European fonduri pentru fermierii români în buget, în timp ce Consiliul, inclusiv ministrul Teodorovici, au vrut un buget cu tăieri la liniile bugetare de unde puteau fi ajutați fermierii. Rezultatul a fost că m-am impus, Parlamentul a câștigat, Consiliul a pierdut și s-au alocat fonduri pentru fermierii români", scrie Mureşan pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Ai o memorie slabă şi te concentrezi greu? Renunţă la aceste obiceiuri zilnice!

Prima rundă de negocieri între Parlamentul European (PE) şi Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea primului procuror-şef european, funcţie pentru care candidează şi fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi, va avea loc miercuri, 20 martie. În cazul în care echipele de negociere ale Parlamentului European şi Consiliului UE nu ajung miercuri la un acord, următoarele date prevăzute pentru aceste negocieri sunt 27 martie (urmează a fi confirmată), 4 aprilie şi 10 aprilie.