Pandemia pune pe butuci celebrarea a 75 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste în Europa

Europenii au marcat la ralanti, vineri, 75 de ani de la victoria militară contra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, după ce o serie de evenimente pentru celebrarea acestei victorii au fost anulate din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, relatează dpa, potrivit Agerpres.

La Berlin, fuseseră planificate evenimente publice la Poarta Brandenburg şi la alte obiective istorice, în mod obişnuit fiind aşteptaţi zeci de mii de participanţi. Acest program a fost însă anulat la începutul lunii aprilie, fondurile astfel economisite fiind folosite pentru o iniţiativă digitală pentru această aniversare.Preşedintele Frank-Walter Steinmeier şi cancelarul Angela Merkel au depus coroane de flori la Monumentul Neue Wache ridicat în centrul Berlinului în memoria victimelor războiului şi ale dictaturii.Steinmeier a caracterizat înfrângerea germană din 1945 drept un act de eliberare. ''Atunci noi am fost eliberaţi. Astăzi trebuie să ne eliberăm singuri'', a spus şeful statului german, care a menţionat pericolele reprezentate de noul naţionalism, ură şi incitare, alături de ''xenofobie şi dispreţul pentru democraţie''.

Ca o consecinţă a istoriei sale, Germania are responsabilitatea de a ţine Europa împreună, în special în timpul actualei crize provocate de noul coronavirus. Referitor la 1945, Frank-Walter Steinmeier a afirmat: ''Am transformat întreaga lume în duşmanii noştri''.



Astăzi, după 75 de ani, germanii nu mai sunt singuri. ''Acesta este mesajul fericit de astăzi. Trăim într-o democraţie solidă, în al 30-lea an al unei Germanii unite, în inima unei Europe paşnice şi unite'', a subliniat preşedintele Germaniei.



La Varşovia, preşedintele polonez Andrzej Duda a descris aniversarea de vineri drept una ''dulce-amară''. Finalul atrocităţilor din timpul războiului a fost urmat de căderea Poloniei în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, a explicat şeful statului polonez.



''Ţara care a fost prima intrată în luptă a fost privată de roadele victoriei'', a afirmat şi ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz într-o declaraţie.



''Încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a adus adevărata eliberare numai statelor din Europa Occidentală. Ţările din spatele Cortinei de Fier au fost nevoite să îndure o luptă care a durat decenii pentru a deveni cu adevărat independente'', a spus Czaputowicz.



În Regatul Unit, ceremoniile au inclus o paradă în apropierea Palatului Buckingham, însă majoritatea evenimentelor au fost amânate, anulate sau limitate la comemorări online.



Abaţia Westminster a organizat de la ora 11:00 GMT o slujbă virtuală în memoria celor căzuţi, iar posturile de televiziune urmează să difuzeze un discurs al Reginei Elizabeta a II-a la ora 21:00, la exact 75 de ani de la mesajul adresat naţiunii de către tatăl său, Regele George al VI-lea, în anul 1945.



Şi în Franţa marcarea Zilei Victoriei aliaţilor în Europa a avut loc în format restrâns, din cauza măsurilor impuse pentru încetinirea răspândirii noului coronavirus.



Preşedintele Emmanuel Macron a condus o ceremonie la Arcul de Triumf din Paris în prezenţa oficialităţilor militare de rang înalt, dar în absenţa publicului.



La Wellington, premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a elogiat veteranii din ţara sa. ''Noua Zeelandă îşi aduce aminte că voi sunteţi cei care au răspuns apelului ţării voastre. Cinstim serviciul vostru şi sacrificiul camarazilor voştri care nu s-au mai întors niciodată acasă'', a spus Ardern într-un mesaj video.