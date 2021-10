Europarlamentar USR ironizează PNL: 'Așteptăm seriozitate și responsabilitate'

Europarlamentarul USR Alin Mituța comentează acid modalitatea în care PNL duce negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

„PNL: Vrem să arătăm USR PLUS cât de neimportanți sunt dar vrem voturile lor. De fapt, vrem să facem un guvern minoritar cu voturile PSD. Dar vrem refacerea coaliției cu USR PLUS, dar fără USR PLUS. De fapt, vrem refacerea coaliției, dar nu acum ci peste 2-3 săptămâni. Până atunci dați-ne voturile și vedem mai încolo ce mai vrem. Așteptăm seriozitate și responsabilitate”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

