Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă spulberă șansele aderării României la Schengen: Pentru 2023 sunt foarte proaste, iar pentru 2024 sunt nule

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a declarat, miercuri, în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, despre aderarea la Schengen, că în acest moment, din păcate, şansele pentru 2023 sunt foarte proaste, iar pentru 2024 sunt nule, pentru că în an electoral nimeni nu face lărgiri ale spaţiilor europene, anunță news.ro.

”România putea să facă o diplomaţie reală, noi nu am avut vizite de stat. Am văzut doar acum pe ministrul Bode spunând că l-a invitat pe omologul său, suntem în 8 martie, dar au trecut 3 luni din 8 decembrie, atunci trebuiau făcute acele vizite de stat. Vizite prezidenţiale, de stat, tatonare. Ce au făcut croaţii, de fapt. Ei şi-au făcut temele bine, l-au dus pe premierul Nehamer la terminalul de gaz lichefiat, probabil au bătut palma asupra unor afaceri politice, au făcut diplomaţie politică. Faptul că noi nu suntem în Schengen ne costă sute de milioane în fiecare an şi asta costă economia românească”, a spus Nicu Ştefănuţă.

El a arătat că ”miza este politică, pierderea este politică şi este una care aparţine guvernării actuale”. ”Este cronica unui eşec anunţat, din păcate se putea face mult mai bine”, a comentat el.

Guvernul trebuie în fiecare lună să vină la Comisia Europeană

Europarlamentarul a precizat că de azi, Guvernul trebuie în fiecare lună să vină la Comisia Europeană să spună că luna asta nu a trecut niciun imigrant prin România, pentru că avem aceste date, corelate cu Frontex.

”E foarte important să amintim în fiecare lună că ne facem treaba, dar noi ne depărtăm. Noi ceea ce facem acum, guvernarea din România înrăutăţeşte situaţia, în acest moment, din păcate, şansele pentru 2023 sunt foarte proaste, iar pentru 2024 sunt nule, pentru că în an electoral nimeni nu face lărgiri ale spaţiilor europene. Îmi pare rău să dau această veste (..) dar la Bucureşti direcţia este cu totul alta”, a precizat Ştefănuţă.

Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă a menţionat că ”tactica otrăvirii fântânilor nu funcţionează în Europa, pentru că avem nevoie de mai multe noi şi s-ar putea să întoarcem mult mai multe voturi împotriva noastră decât să câştigăm”.

Despre decuplarea de Bulgaria, Nicu Ştefănuţă a arătat că a întrebat experţii tehnici şi ”cam toţi au spus că ar fi o imposibilitate, pentru că suntem o masă terestră care ar fi greu ar fi de decuplat”.