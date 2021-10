Eva Longoria şi Eugenio Derbez vor fi protagoniştii filmului "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", care va fi totodată şi debutul regizoral al realizatoarei Aitch Alberto, relatează EFE.

Compania de producţie Limelight a precizat luni într-un comunicat că Alberto va semna totodată scenariul acestui film ecranizat după romanul cu acelaşi nume scris de de Benjamin Alire Sáenz.

Alături de Derbez şi Longoria, care au mai jucat împreună în filme ca "Overboard" (2018) şi "Dora and the Lost City of Gold" (2019), vor apărea actorii Max Pelayo, Reese Gonzales, Veronica Falcón, Isabella Gomez, Luna Blaise şi Kevin Alejandro.

Subiectul filmului "Aristotle and Dante..." evocă prietenia dintre doi artişti latino, Aristotle 'Ari' Mendoza şi Dante Quintana, care se întâlnesc întâmplător la o piscină din El Paso (SUA).

''Aristotle and Dante...' este o poveste de autodescoperire şi de acceptare", a precizat Aitch Alberto, potrivit Agerpres.ro.

"Propria mea călătorie m-a ajutat să-mi dau seama că nu există nimic mai important decât să te trezeşti şi să accepţi cu adevărat cine eşti şi să te arăţi lumii aşa cum eşti", a adăugat realizatoarea şi scenarista acestui film care, potrivit ei, abordează "vulnerabilitatea masculină".